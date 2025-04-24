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Президент Колумбии выступил против Трампа и назвал его прозвище

Президент Колумбии отказался ехать на заседание Совбеза ООН и сказал, как называют Трампа

сегодня, 13:04 comments1212
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Ткачик Олеся

Дональд Трамп является мастером в создании конфликтов. Пока он демонстративно заигрывает с Владимиром Путиным, отношения с лидерами западного мира стремительно портятся. Новой мишенью президента США стал глава Колумбии — Густаво Петр, который не только отказался от официального визита в Нью-Йорк, но и метко высмеял Трампа.

Президент Колумбии выступил против Трампа и назвал его прозвище

Дональд Трамп

В своем выступлении в Боготе президент Петр объявил, что не поедет на заседание Совета Безопасности ООН, делегировав вместо себя министра иностранных дел.

Причину объяснил так: "Я не могу уехать, потому что, кажется, у меня больше нет визы. Не то чтобы она мне была нужна, но что ж… Дональда Дака я уже видел, посмотрю на что-нибудь другое".

Этот иронический выпад, вероятно, вызван давним идеологическим конфликтом между левоцентристским лидером Колумбии и правым лагерем Трампа. Петр решительно противостоит инициативам США — в частности отказывается принимать депортированных мигрантов и вводит зеркальные пошлины в ответ на экономическое давление со стороны Вашингтона.

Между тем, все больше мировых лидеров начинают открыто критиковать политику Трампа. После скандальных заявлений о возможности "присоединения" других территорий – в частности, Гренландии и Канады – премьер-министр Канады Марк Карни четко заявил: "Мы не станем 51-м штатом США".

А еще один фронт напряжения открылся в отношениях Трампа с его давним союзником Илоном Маском. После громкой поддержки кампании Трампа Маск столкнулся с масштабным бойкотом Tesla — компания потеряла 71% прибыли, а сам Маск публично критикует торговую политику лидера США. В частности, он назвал экономического советника Трампа Питера Наварро "глупее мешка кирпича", а PhD по экономике Гарварда — "недостатком, а не преимуществом".

Дополнительное масло в огонь подлил и скандал с поездкой Маска в Китай. По данным источников, Трамп, узнав о визите, разразился нецензурной бранью, приказав "запретить ему ехать". Причина — опасения, что бизнес-интересы Маска затмят политические позиции США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп будет целовать ноги Си.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/colombian-president-reveals-wild-nickname-35105671
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