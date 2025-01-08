Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать часть США в "Мексиканскую Америку".

Шейнбаум высмеяла Трампа. Фото из открытых источников

Соответствующее предложение президент озвучила в ответ на идею новоизбранного президента США Дональда Трампа изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". При этом она подчеркнула, что "Мексиканский залив – это название, признанное ООН".

Также Клаудия Шейнбаум показала на исторической карте 17-го века, ранее часть современных территорий США контролировала Мексика.

"Почему бы нам не назвать их "Мексиканской Америкой"? Это звучит мыло, нет?" — прокомментировала Клаудия Шейнбаум.

Несмотря на откровенный троллинг Трампа, президент Мексики заявила, что хочет наладить отношения с новым главой США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по состоянию на конец суток 6 января в пределах города Курахово и окрестностях ТЭС еще было определенное количество наблюдательных пунктов ВСУ, но глобально это уже не влияет на контроль города россиянами, пишет военный паблик Deep State. По информации Deep State, россияне уже опрокидывают часть подразделений на участок фронта возле Мирнограда, где они планируют нарастить количество атак. Паблик отмечает, что контроль над Кураховым дает армии РФ много преимуществ для развития наступательных действий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с ним. При этом Трамп сказал, что не намерен встречаться с Путиным до своей инаугурации. "Я не могу вам этого сказать о планах по встрече. Однако я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не считаю уместным делать это до 20 января", — подчеркнул он.