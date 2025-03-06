Президент Панамы прямо говорит: Трамп соврал

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что президент США Дональд Трамп соврал, когда сообщил, что его администрация начала возвращать Панамский канал в собственность Соединенных Штатов. По его словам, Панамский канал останется собственностью Панамы.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время обращения к Конгрессу затронул вопрос восстановления Панамского канала, о котором он упоминал ранее: "моя администрация вернет Панамский канал, мы уже начали это делать". По его словам, Панама нарушает соглашение, согласно которому она контролирует канал, в частности из-за влияния Китая.

На слова Трампа отреагировал президент Панамы Хосе Рауль Мулино, который на платформе X назвал президента США "лжецом".

"Президент Трамп снова лжет. Панамский канал не находится в процессе возвращения, и это точно не та задача, которая даже обсуждалась в наших разговорах с секретарем Рубио или кем-то другим. От имени Панамы и всех панамцев я отвергаю это новое оскорбление правды и нашего достоинства как нации", — написал Мулино.

Хосе Рауль Мулино заявил, что США и Панама должны сотрудничать для общего блага обеих стран, однако это требует четкого понимания администрации Трампа, что канал останется под руководством Панамы.

"Сотрудничество между нашими правительствами требует четкого понимания вопросов, представляющих взаимный интерес. То, как это было сделано, это не имеет ничего общего с "возвращением канала" или с очернением нашего национального суверенитета. Канал панамский и панамский останется!", — подытожил Мулино.

Заявление Трампа совпало с информацией о том, что американская компания BlackRock согласилась купить два больших порта на Панамском канале у их владельца из Гонконга за 22,8 миллиарда долларов. Это произошло после давления Дональда Трампа на вероятное влияние Китая на водный путь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Панама окончательно ответила Трампу на его территориальные претензии.

Также "Комментарии" писали об особенности Трампа, с помощью которой он строит свою политику.