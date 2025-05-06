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Президент Сербии хотел попасть на ужин с представителем Трампа под фальшивым именем

Стало известно, почему президента Сербии Александара Вучича "выгнали" из США

сегодня, 09:20
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Slava Kot

Президент Сербии Александар Вучич внезапно заболел во время поездки в США, отменил часть встреч и вернулся в Белград. Однако сербская оппозиция заявляет, что Вучич не болел, а сменил имя из-за чего его выгнали из США.

Президент Сербии хотел попасть на ужин с представителем Трампа под фальшивым именем

Президент Сербии Александр Вучич. Фото из открытых источников

Член организации "Сербы за Трампа 2024" Александар Йовичич обвинил Александара Вучича в нанесении дипломатического ущерба Сербии.

"Президент Сербии Александр Вучич якобы пытался посетить ужин доноров для кандидата от Республиканской партии на должность губернатора Флориды под фальшивым именем", — пишут сербские СМИ со ссылкой на слова Йовичича.

Эту информацию также подтвердил представитель движения за восстановление Королевства Сербия Воислав Михайлович. По его словам, Александр Вучич планировал незаметно попасть на ужин под фальшивым именем. Михайлович заявил, что президент Сербии представился "Алекс Вучи", однако его узнали и обвинили в нарушении правил. Кроме того, сербский политик считает, что после этого Вучича попросили покинуть Соединенные Штаты, и якобы это оказалось подлинной причиной, а не болезнь.

3 мая в администрации Вучича сообщили, что президент прерывает свою поездку по США и возвращается в Сербию из-за ухудшения здоровья. Однако по возвращении в Белград Вучич заявил, что не планирует отменять свой визит в Москву на 9 мая из-за болезненного состояния.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто из мировых лидеров подтвердил участие на параде в Москве 9 мая. В этот раз это рекордное количество за последние 5 лет.

Также "Комментарии" писали, что президент Сербии Александар Вучич прогнозирует новую войну в Европе



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Источник: https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/region/mediji-u-srbiji-vucic-pokusao-uci-na-trumpovu-veceru-pod-laznim-imenom-1041444/
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