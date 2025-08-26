Президент Южной Кореи боялся "момента Зеленского": что это значит

Президент Южной Кореи Ли Чже Мен признался, что его команда опасалась так называемого "момента Зеленского" во время его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ли Дже Мэн и Дональд Трамп. Фото: Алекс Брендон/AP

Ли Чже Мен во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявил, что у его команды возникла обеспокоенность после того, как Трамп в социальных сетях накануне встречи подверг сомнению состояние демократии в Южной Корее. По словам Ли, он боялся, что в Белом доме для него может наступить "момент Зеленского".

Термин отсылает к скандальной ситуации, которая произошла ранее в этом году во время встречи Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским в прямом эфире Овального кабинета. Тогда обсуждение оказалось столь напряженным, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.

"Моя встреча с президентом прошла сверх моих ожиданий, и это потому, что я прочитал книгу президента Трампа "Искусство соглашения"", — заявил Ли Чже Мен указывая, что это помогло избежать скандала с президентом США.

Напомним, что Трамп накануне встречи опубликовал на платформе Truth Social сообщение, в котором заявил, что в Южной Корее происходит нечто похожее на "чистку или революцию". По словам президента США, Вашингтон "не можем этого терпеть и вести там бизнес".

Ли Чже Мен занял пост президента Южной Кореи в июне этого года. Он заменил в должности Юн Сок Йоля, которого в апреле отстранили от должности президента Южной Кореи после неудачной попытки ввести военное положение.

