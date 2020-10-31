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Президентские выборы в США: последние данные соцопросов

Байден продолжает лидировать, но Трамп его догоняет

сегодня, 08:21
Автор:

Владимир Лавский

Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от Джо Байдена на два процента, если верить соцопросам. Такие данные опубликовал Fox News

Президентские выборы в США: последние данные соцопросов

Последний опрос проводился с 27 по 29 октября. Согласно данные исследования, Байдена на данный момент поддерживают 52% избирателей, в то время как Трампа — 44%. Еще по два процента опрошенных затрудняются сделать или поддерживают третьего кандидата.

Если верить статистике, то основная аудитория Трампа — это сельские жители, белые мужчины и евангельские христиане. Байден же пользуется популярностью у женщин, эмигрантов из Латинской Америки и молодежи.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября этого года.

Как ранее сообщали "Комментарии", на выборах в США досрочно проголосовало более 80 миллионов человек. 

Эксперты связывают явление с тем, что в 2020-м большинство избирателей из-за пандемии коронавируса предпочли не идти в места массового скопления людей, а сделать свой выбор почте.

По предварительным оценкам экспертов, в этом году явка на выборах значительно превысит результаты 2016 года, когда участки посетили 138 млн американцев.



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