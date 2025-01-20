Президентство Байдена было неудачным: сможет ли Трамп все исправить

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Ткачик Олеся
Президентство Джо Байдена было провальным для глобальной безопасности, считает политолог Юрий Богданов. По его словам, Администрация Байдена принимала плохие, часто запоздалые и неэффективные решения.
Джо Байден
При этом, по его мнению, нет никаких причин полагать, что президентство Дональда Трампа в этом плане будет более успешным.
По его словам, речь идет не только об Украине, потому что война между Украиной и Россией в контексте глобальных угроз, которые сосредоточены в Азии и Африке – это второстепенный конфликт умирающей империи и не очень успешного (пока) национального государства.
При этом, по его мнению, предварительные результаты президентства Трампа можно будет подводить 20 января 2029 года, а не по результатам первых 100 дней его работы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что перед инаугурацией Дональда Трампа эксперт по международным вопросам Александр Краев советует обратить внимание на несколько вещей, которые точно будут иметь значение и указывать на то, чем в первую очередь он будет заниматься в должности.
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