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При каких условиях Украина может рассмотреть предложение Остина не бить по российским НПЗ

Глава Пентагона Ллойд Остин посоветовал Киеву прекратить наносить удары по российским НПЗ. При этом, как отметил основатель международного проекта InformNapalm Роман Бурко, США не вправе указывать, какие цели выбирать ВСУ

сегодня, 20:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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Министр обороны США Ллойд Остин посоветовал Украине не бить по российским НПЗ, а атаковать "другие цели". Как отметил Роман Бурко, у Вашингтона нет морального права указывать Украине, как ей вести войну с Россией, особенно на фоне того, что Конгресс никак не может принять законопроект, который бы разблокировал вопрос выделения помощи стране.

При каких условиях Украина может рассмотреть предложение Остина не бить по российским НПЗ

Ллойд Остин

"Можно поблагодарить Ллойда Остина за совет и сказать, что мы рассмотрим его предложение сразу после того, как США примут очередной пакет помощи, которая позволит атаковать другие цели — российские военные аэродромы и другие объекты",
– отметил Бурко.

По его словам, пока США уже 6 месяцев тянут с принятием решений, которые сохранили бы жизнь украинским воинам, то у Украины еще есть время продолжить атаки по российским НПЗ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Пентагона Ллойд Остин выступил категорически против действий Украины в части нанесения ударов по российским НПЗ, в частности, он отметил, что такие удары могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации. По мнению главы Минобороны США, Украине было бы выгоднее атаковать тактические и оперативные цели, которые могут оказать непосредственное влияние на текущую борьбу. При этом такое заявление подверг критике один из республиканцев. Он заявил, что администрация Джо Байдена препятствует Украине двигаться к победе по политическим причинам. По его мнению, Белый дом просто не хочет, чтобы в год выборов президента выросли цены на топливо.

Ранее о том, что Вашингтон не поддерживает удары по российским НПЗ, заявил также Госсекретарь США Энтони Блинкен.




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Источник: https://www.facebook.com/burkonews/posts/pfbid02XZbd79arLiDBHmKqc3SshgW2stcAjVjgGRN7DtytkabEKjiQbNdCvxLxxp73Vuril
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