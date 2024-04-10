При каких условиях Украина может рассмотреть предложение Остина не бить по российским НПЗ

Министр обороны США Ллойд Остин посоветовал Украине не бить по российским НПЗ, а атаковать "другие цели". Как отметил Роман Бурко, у Вашингтона нет морального права указывать Украине, как ей вести войну с Россией, особенно на фоне того, что Конгресс никак не может принять законопроект, который бы разблокировал вопрос выделения помощи стране.

Ллойд Остин

"Можно поблагодарить Ллойда Остина за совет и сказать, что мы рассмотрим его предложение сразу после того, как США примут очередной пакет помощи, которая позволит атаковать другие цели — российские военные аэродромы и другие объекты",

– отметил Бурко.

По его словам, пока США уже 6 месяцев тянут с принятием решений, которые сохранили бы жизнь украинским воинам, то у Украины еще есть время продолжить атаки по российским НПЗ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Пентагона Ллойд Остин выступил категорически против действий Украины в части нанесения ударов по российским НПЗ, в частности, он отметил, что такие удары могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации. По мнению главы Минобороны США, Украине было бы выгоднее атаковать тактические и оперативные цели, которые могут оказать непосредственное влияние на текущую борьбу. При этом такое заявление подверг критике один из республиканцев. Он заявил, что администрация Джо Байдена препятствует Украине двигаться к победе по политическим причинам. По его мнению, Белый дом просто не хочет, чтобы в год выборов президента выросли цены на топливо.

Ранее о том, что Вашингтон не поддерживает удары по российским НПЗ, заявил также Госсекретарь США Энтони Блинкен.