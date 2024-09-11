При Трампе Путин активно готовил нападение на Украину: военный развенчал все заявления республиканца

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Ткачик Олеся
Военный Александр Карпьюк ответил всем тем украинцам, которые считают, что если бы Дональд Трамп был президентом США, то он не допустил бы войны с Россией, потому что хорошо знает диктатора Владимира Путина.
Дональд Трамп
Впрочем, как отмечает военный, именно при Трампе началась подготовка Путина к широкомасштабному вторжению. В течение всего президентского срока Трампа были постоянные месседжи, которые РФ формирует и разворачивает новые части вблизи Украины для вторжения, что россияне проводят обучение для вторжения. Но Трамп не сделал ничего, чтобы это предотвратить, подчеркнул Карпьюк .
При этом он добавил, что на самом деле каждому известно, что бы сделал Трамп в должности президента во время вторжения РФ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп убеждает, что способен в течение суток договориться о прекращении войны в Украине. Для этого ему вроде бы просто нужно позвонить Путину и Зеленскому. При этом он не сказал, поддерживает ли он именно победу Украины в войне, лишь подчеркнул, что война не выгодна Штатам и ее нужно остановить. Впрочем, в Кремле заявили, что Трамп не сможет остановить войну в Украине, просто позвонив Путину.
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