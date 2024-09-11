При Трампе Путин активно готовил нападение на Украину: военный развенчал все заявления республиканца

Военный Александр Карпьюк ответил всем тем украинцам, которые считают, что если бы Дональд Трамп был президентом США, то он не допустил бы войны с Россией, потому что хорошо знает диктатора Владимира Путина.

Дональд Трамп

Впрочем, как отмечает военный, именно при Трампе началась подготовка Путина к широкомасштабному вторжению. В течение всего президентского срока Трампа были постоянные месседжи, которые РФ формирует и разворачивает новые части вблизи Украины для вторжения, что россияне проводят обучение для вторжения. Но Трамп не сделал ничего, чтобы это предотвратить, подчеркнул Карпьюк .

"И не нужно рассказывать о "при Трампе дали джавелины", это была небольшая партия которой не хватило даже, чтобы научить бойцов. Поэтому в 2022 году нам, когда начали насыпать NLAW и Джавелины, тупо не было операторов. Поэтому да, при Трампе как раз РФ и готовилось напасть. И хотели напасть, потому что считали, что будет Трамп второй раз президентом. Но выиграли демократы, и план пошел в одно место", — отметил военный.

При этом он добавил, что на самом деле каждому известно, что бы сделал Трамп в должности президента во время вторжения РФ.

"Он бы блокировал всю помощь Украине, пока та была бы согласна на условия РФ. Было, видели, нуегонах*р", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп убеждает, что способен в течение суток договориться о прекращении войны в Украине. Для этого ему вроде бы просто нужно позвонить Путину и Зеленскому. При этом он не сказал, поддерживает ли он именно победу Украины в войне, лишь подчеркнул, что война не выгодна Штатам и ее нужно остановить. Впрочем, в Кремле заявили, что Трамп не сможет остановить войну в Украине, просто позвонив Путину.



