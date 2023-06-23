Причастны ли США к удару по Чонгарскому мосту: появилась реакция Пентагона

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Вашингтон не имеет никакого отношения к планированию и непосредственно удару по Чонгарскому мосту на админгранице Крыма и Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Пентанона Патрик Райдер. Он уточнил, украинское командование само выбирает цели, планирует и реализовывает атаки.
Пентагон. Фото: из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, ВСУ самостоятельно планируют, как освобождать свои территории. Непосредственные решение принимает исключительно Генштаб ВСУ. Удары по целям также наносят исключительно бойцы ВСУ.
Отметим, в ночь на 22 июня прилетело по мосту в Чонгаре, который соединяет Херсонскую область и временно оккупированный Крым. Ранее в США напомнили министру обороны РФ Сергею Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по оккупированному Крыму (с помощью HIMARS и Storm Shadow), что Украина имеет полное право освобождать свои территории так, как посчитает нужным. В свою очередь, британская разведка предоставила данные, что россияне активно начали создавать оборонительные рубежи возле Перекопа. О чём говорят последние сообщения касательно Крыма и подходов к нему? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Читайте также на портале "Комментарии" — главные нюансы наступательной операции – почему ожидания украинцев оказались завышенными
Обсуждения
Новости