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Причастны ли США к удару по Чонгарскому мосту: появилась реакция Пентагона

В Пентагоне подчеркнули, цели для поражения украинцы выбирают сами

сегодня, 09:05 comments1030
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон не имеет никакого отношения к планированию и непосредственно удару по Чонгарскому мосту на админгранице Крыма и Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Пентанона Патрик Райдер. Он уточнил, украинское командование само выбирает цели, планирует и реализовывает атаки.

Причастны ли США к удару по Чонгарскому мосту: появилась реакция Пентагона

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Это борьба Украины, они планируют и проводят эти боевые действия. Мы сосредоточены на сотрудничестве с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что они имеют боевые возможности, необходимые для защиты собственной страны и возвращения части территорий", — отметил Райдер.


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По его словам, ВСУ самостоятельно планируют, как освобождать свои территории. Непосредственные решение принимает исключительно Генштаб ВСУ. Удары по целям также наносят исключительно бойцы ВСУ.

Отметим, в ночь на 22 июня прилетело по мосту в Чонгаре, который соединяет Херсонскую область и временно оккупированный Крым. Ранее в США напомнили министру обороны РФ Сергею Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по оккупированному Крыму (с помощью HIMARS и Storm Shadow), что Украина имеет полное право освобождать свои территории так, как посчитает нужным. В свою очередь, британская разведка предоставила данные, что россияне активно начали создавать оборонительные рубежи возле Перекопа. О чём говорят последние сообщения касательно Крыма и подходов к нему? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Источник: https://twitter.com/DeptofDefense/status/1671949968926539798?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1671949968926539798%7Ctwgr%5E01d3bd3918cb0af145328cadce1332d2e091a209%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fcountries%2Fc
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