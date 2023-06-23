Причастны ли США к удару по Чонгарскому мосту: появилась реакция Пентагона

Вашингтон не имеет никакого отношения к планированию и непосредственно удару по Чонгарскому мосту на админгранице Крыма и Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Пентанона Патрик Райдер. Он уточнил, украинское командование само выбирает цели, планирует и реализовывает атаки.

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Это борьба Украины, они планируют и проводят эти боевые действия. Мы сосредоточены на сотрудничестве с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что они имеют боевые возможности, необходимые для защиты собственной страны и возвращения части территорий", — отметил Райдер.

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По его словам, ВСУ самостоятельно планируют, как освобождать свои территории. Непосредственные решение принимает исключительно Генштаб ВСУ. Удары по целям также наносят исключительно бойцы ВСУ.

Отметим, в ночь на 22 июня прилетело по мосту в Чонгаре, который соединяет Херсонскую область и временно оккупированный Крым. Ранее в США напомнили министру обороны РФ Сергею Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по оккупированному Крыму (с помощью HIMARS и Storm Shadow), что Украина имеет полное право освобождать свои территории так, как посчитает нужным. В свою очередь, британская разведка предоставила данные, что россияне активно начали создавать оборонительные рубежи возле Перекопа. О чём говорят последние сообщения касательно Крыма и подходов к нему? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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