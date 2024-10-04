Причина в президенте США: Борис Джонсон рассказал, почему Путин решился на войну с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин не решился бы на полномасштабное вторжение в Украину, если бы президентом США на тот момент был Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", такое предположение в интервью The Telegraph сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Борис Джонсон и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Экс-глава британского правительства высказал убеждение, что непредсказуемости Дональда Трампа было бы достаточно, чтобы убедить Путина не рисковать и не начинать войну с суверенным государством.

Борис Джонсон уточнил, что абсолютная непредсказуемость является одним из достоинств Дональда Трампа. Кремль действительно не знает, чего ожидать от представителя Республиканской партии.

"Это одна из причин, по которой я смотрю на то, как он на самом деле вел себя в международных делах, и сопоставляю это с тем, что о нем говорят люди", — пояснил Джонсон свою точку позицию.

Бывший премьер-министр Великобритании также напомнил, что после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери Трамп выслал 60 российских шпионов. Кроме того, он был гораздо жестче в отношении Сирии, чем администрации демократов и продемонстрировал жесткость в отношении Корпуса стражей исламской революции.

Кроме того, Борис Джонсон указал на то, что ракеты Javelin Украине дал Трамп.

Отвечая на вопрос относительно опасений Украины из-за возможного президентства Дональда Трампа, Джонсон подчеркнул, что очень важно, чтобы мы понимали, что борьба Украины абсолютно экзистенциальна для свободы и демократии в Европе, и, если Украина падет, это будет абсолютная катастрофа. И Трамп это понимает.

Джонсон подчеркнул, что Трамп не захочет войти в историю как человек, который нарушил все свои обещания и вместо того, чтобы сделать Америку великой, снова сделал великим Советский Союз.

Читайте также на портале "Комментарии" — Борис Джонсон хочет показать Дональду Трампу, что быстро закончить войну будет сложно, а единственным вариантом станет увеличение военной помощи Украине.



