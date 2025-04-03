Приход Трампа перевернул все с ног на голову: что будет с применением 5 статья НАТО

За полтора месяца пребывания Дональда Трампа в должности президента США доверие европейских партнеров к Соединенным Штатам значительно снизилось. Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Загородний.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Он отметил, что даже если преемник Трампа будет демократом и признает ошибки США, восстановить доверие к Америке будет очень сложно в течение следующих 30 лет.

По словам эксперта, даже если США предложат европейцам покупать их оружие, ответ будет примерно таким: "Да, сейчас мы заключим контракт, но через десять лет к власти придет другой президент — и все изменится". Таким образом, доверие к США уже утрачено.

Загородний также обратил внимание на влияние США на НАТО. Он рассказал, как после начала полномасштабной войны в Украине некоторые страны-члены Альянса игнорировали угрозы, когда на их территорию попадали российские дроны и ракеты. Он привел пример Польши, ожидавшей две недели реакции США после 24 февраля 2022 года, прежде чем решила передать Украине советское оружие, несмотря на риски. В то время Вашингтон молчал, не давая четких сигналов по поводу того, как будет действовать 5 статья Устава НАТО. Лишь впоследствии американцы заверили, что поддержат.

Эксперт напомнил, что 5-я статья НАТО была применена только один раз — после теракта 11 сентября 2001 года, когда страны Альянса действительно объединились и помогли США. Однако этот случай касался территории Соединенных Штатов, и на территории Европы эффективность этой статьи еще не была проверена.

Ранее "Комментарии" писали, что новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, стали "катастрофическими" для мировой экономики и повлекли за собой "значительные трудности" для Европы. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, сообщает BFMTV.