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Приносим свои извинения: команда Трампа отменяет собственные решения и возобновляет некоторые программы

Администрация Трампа отменяет решение о сокращении помощи США и возобновляет гуманитарные программы для некоторых стран.

сегодня, 10:01
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Slava Kot

Администрация Дональда Трампа неожиданно пересмотрела свое решение о сокращении международной гуманитарной помощи и возобновляет ряд критически важных программ в странах, которые сталкиваются с конфликтами и голодом. Известно, что США снова будут финансироваться проекты помощи для Ливана, Сирии, Сомали, Иордании, Ирака и Эквадора.

Приносим свои извинения: команда Трампа отменяет собственные решения и возобновляет некоторые программы

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает Reuters, решение возобновить ранее отмененные программы было принято после того, как у администрации усилилось давление со стороны влиятельных представителей правительства и Конгресса США. Дополнительный импульс дал доклад Всемирной продовольственной программы ООН, в котором прозвучало предупреждение, что ликвидация этих программ могла бы поставить под угрозу жизнь миллионов людей в кризисных регионах.

Исполняющий обязанности администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Джереми Левин, который связан с Департаментом эффективности правительства Илона Маска, признал, что ситуация нуждается в немедленном исправлении. Во внутреннем письме к сотрудникам, оказавшимся в распоряжении Reuters, он призвал немедленно отменить предварительные распоряжения о прекращении финансирования.

"Мы приносим извинения за все споры по поводу наград. Есть много заинтересованных сторон, и нам нужно лучше сбалансировать эти конкурирующие интересы – это моя вина, и я беру на себя ответственность", — написал Левин.

Сначала сокращение гуманитарных программ было частью более масштабной стратегии администрации Трампа по уменьшению внешней помощи. С тех пор, как Трамп начал свой второй срок 20 января, администрация отменила миллиарды долларов помощи разным странам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении ООН, в котором говорится, что решения Трампа могут убить 6,3 млн человек.

Также "Комментарии" писали о конгрессмене, обещающем новый импичмент Трампа.



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Источник: https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-moves-restore-some-terminated-foreign-aid-programs-sources-2025-04-08/
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