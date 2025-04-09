Приносим свои извинения: команда Трампа отменяет собственные решения и возобновляет некоторые программы

Администрация Дональда Трампа неожиданно пересмотрела свое решение о сокращении международной гуманитарной помощи и возобновляет ряд критически важных программ в странах, которые сталкиваются с конфликтами и голодом. Известно, что США снова будут финансироваться проекты помощи для Ливана, Сирии, Сомали, Иордании, Ирака и Эквадора.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает Reuters, решение возобновить ранее отмененные программы было принято после того, как у администрации усилилось давление со стороны влиятельных представителей правительства и Конгресса США. Дополнительный импульс дал доклад Всемирной продовольственной программы ООН, в котором прозвучало предупреждение, что ликвидация этих программ могла бы поставить под угрозу жизнь миллионов людей в кризисных регионах.

Исполняющий обязанности администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Джереми Левин, который связан с Департаментом эффективности правительства Илона Маска, признал, что ситуация нуждается в немедленном исправлении. Во внутреннем письме к сотрудникам, оказавшимся в распоряжении Reuters, он призвал немедленно отменить предварительные распоряжения о прекращении финансирования.

"Мы приносим извинения за все споры по поводу наград. Есть много заинтересованных сторон, и нам нужно лучше сбалансировать эти конкурирующие интересы – это моя вина, и я беру на себя ответственность", — написал Левин.

Сначала сокращение гуманитарных программ было частью более масштабной стратегии администрации Трампа по уменьшению внешней помощи. С тех пор, как Трамп начал свой второй срок 20 января, администрация отменила миллиарды долларов помощи разным странам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении ООН, в котором говорится, что решения Трампа могут убить 6,3 млн человек.

Также "Комментарии" писали о конгрессмене, обещающем новый импичмент Трампа.