Проблемы, как между Украиной и РФ: почему Трамп не взял Меланию в Катар

Дональд Трамп стал первым президентом США, совершившим официальный визит в Катар, но не это стало главной темой обсуждения. Отсутствие первой леди Мелании Трамп во время поездки вызвало много вопросов, поскольку некоторые заметили, что супруги не проводят много времени вместе.

Мелания Трамп

Пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию. Один из комментаторов на платформе X написал: "Где Мелания? Не больше ли проблем у супругов Трампов, чем у России и Украины?" Другой добавил: "Когда он не играет в гольф или не пишет в соцсетях по ночам, он занят окраской в золотой цвет. Слишком занят для нее."

Третий пользователь подытожил: "Не много людей так тщеславны и нуждаются в любви, как Трамп. Но почему тогда отсутствует Мелания? Где она может быть?"

Сомнения по поводу отношений пары усилились после заявления журналиста Майкла Вулфа, который утверждает, что президент и его супруга фактически "разведены". В подкасте The Daily Beast Майкл Вулф отметил, что Трамп и Мелания живут отдельными жизнями: "Можно сказать, что они разделены. Президент США и первая леди живут отдельно".

На такие утверждения пресс-секретарь Белого дома Стивен Ченг отреагировал резко, назвав Вулфа "лживым мешком дерьма".

На прошлой неделе, на мероприятии по случаю празднования Дня военных матерей в Белом доме, Трамп демонстрировал свое внимание к Мелании, по словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс: "Трамп выглядел влюбленным и уважительным, называл ее "дорогая", приглашая на сцену, и нежно поцеловал в щеку".

У супругов Трампов, которые поженились в 2005 году и воспитывают сына Баррона (18 лет), имеют интересную историю знакомства. В интервью Harper's Bazaar в 2016 году Мелания рассказала, что Трамп подошел к ней, когда был на свидании с другой женщиной, и попросил номер телефона: "Я не дала свой номер, но сказала, что сама позвоню."

Пара начала встречаться, а в апреле 2004 года Дональд сделал предложение на балу Met Gala. Свадьба состоялась в Мар-а-Лаго в 2005 году, а в следующем году у них родился сын Баррон.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Мелания Трамп была в Белом доме только 14 раз с момента инаугурации мужчины.



