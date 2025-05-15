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Проблемы, как между Украиной и РФ: почему Трамп не взял Меланию в Катар

В США и дальше настаивают на том, что у супругов Дональда и Мелании Трамп не все хорошо

сегодня, 18:11
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Ткачик Олеся

Дональд Трамп стал первым президентом США, совершившим официальный визит в Катар, но не это стало главной темой обсуждения. Отсутствие первой леди Мелании Трамп во время поездки вызвало много вопросов, поскольку некоторые заметили, что супруги не проводят много времени вместе.

Проблемы, как между Украиной и РФ: почему Трамп не взял Меланию в Катар

Мелания Трамп

Пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию. Один из комментаторов на платформе X написал: "Где Мелания? Не больше ли проблем у супругов Трампов, чем у России и Украины?" Другой добавил: "Когда он не играет в гольф или не пишет в соцсетях по ночам, он занят окраской в золотой цвет. Слишком занят для нее."

Третий пользователь подытожил: "Не много людей так тщеславны и нуждаются в любви, как Трамп. Но почему тогда отсутствует Мелания? Где она может быть?"

Сомнения по поводу отношений пары усилились после заявления журналиста Майкла Вулфа, который утверждает, что президент и его супруга фактически "разведены". В подкасте The Daily Beast Майкл Вулф отметил, что Трамп и Мелания живут отдельными жизнями: "Можно сказать, что они разделены. Президент США и первая леди живут отдельно".

На такие утверждения пресс-секретарь Белого дома Стивен Ченг отреагировал резко, назвав Вулфа "лживым мешком дерьма".

На прошлой неделе, на мероприятии по случаю празднования Дня военных матерей в Белом доме, Трамп демонстрировал свое внимание к Мелании, по словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс: "Трамп выглядел влюбленным и уважительным, называл ее "дорогая", приглашая на сцену, и нежно поцеловал в щеку".

У супругов Трампов, которые поженились в 2005 году и воспитывают сына Баррона (18 лет), имеют интересную историю знакомства. В интервью Harper's Bazaar в 2016 году Мелания рассказала, что Трамп подошел к ней, когда был на свидании с другой женщиной, и попросил номер телефона: "Я не дала свой номер, но сказала, что сама позвоню."

Пара начала встречаться, а в апреле 2004 года Дональд сделал предложение на балу Met Gala. Свадьба состоялась в Мар-а-Лаго в 2005 году, а в следующем году у них родился сын Баррон.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Мелания Трамп была в Белом доме только 14 раз с момента инаугурации мужчины.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/us-news/donald-trump-tours-middle-east-35232479
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