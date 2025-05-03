Продолжат ли США поддержку Украины: у Трампа ошарашили заявлением

США имеют твердое желание продолжить поддержку права Украины на самозащиту. Такое заявление сделал пастор Марк Бернс, религиозный советник, близкий к Дональду Трампу, сообщает источник.

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Бернс лично доложил бывшему президенту США и представителям Белого дома об ужасных событиях, которые он стал свидетелем в Украине.

На вопрос о реакции Трампа, Бернс ответил, что президент всегда проявляет сочувствие и беспокойство страданиями невинных людей, страдающих войной. Поэтому, по словам Бернса, Трамп продолжает усиливать давление на Путина и не скрывает своего несогласия с его действиями.

Несмотря на то, что ранее Бернс высказывался за временную паузу по оказанию военной помощи Украине, его позиция изменилась после визита в Кривой Рог, где он стал свидетелем последствий российского ракетного удара.

"Недавно президент Трамп принял решение по первой партии военной помощи для Украины, четко подтвердив, что Америка не отказывается от своей поддержки украинского права на самооборону", — подчеркнул Бернс.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с Дональдом Трампом в Ватикане, отметив, что личный формат общения позволил провести более продуктивную и содержательную беседу, чем раньше.

Как уже писали "Комментарии", спикер Европейской комиссии по иностранным делам и безопасности Анита Гиппер отреагировала на объявление российского диктатора Владимира Путина о "пасхальном перемирии" на 30 часов. Как пояснили в ЕС, Россия должна доказать, что действительно готова к установлению перемирия.