Прогнется ли Трамп под Путина: за чем пристально наблюдает мир

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не пойдет на уступки диктатору Владимиру Путину, поскольку питает сильное стремление к утверждению глобального лидерства Соединенных Штатов. Об этом Подоляк рассказал в интервью 24 каналу.

Дональд Трамп

По словам советника главы Офиса президента, Трамп стремится усилить внутреннюю политику США и укрепить позиции страны на мировой арене, так что маловероятно, что он допустит репутационные потери для Соединенных Штатов. Как подчеркнул Подоляк, психотип Трампа отличается от многих европейских лидеров, ведь он стремится быть эффективным менеджером по вопросам внутренней политики и глобального влияния.

В то время российский президент Путин пытается навязать миру мнение о том, что Россия — сверхдержава, заслуживающая особого уважения и привилегий. Подоляк отметил, что Путин готов безосновательно давить на других, чтобы добиться своего, даже если это противоречит международному праву.

"Путин хочет доказать всем, что Россия – это якобы сверхдержава, к которой должны относиться с огромным уважением и идти на встречу по любым вопросам, даже если эти вопросы противоречат международному праву", — подчеркнул Подоляк.

В противоположность этому, Трамп четко заявляет о важности соблюдения правил: либо выполнять их, либо подвергаться санкциям за нарушение. Подоляк подчеркнул, что Трамп не допустит проявления слабости перед Путиным, поскольку это может стать сигналом для наблюдающих за ситуацией других авторитарных государств.

"Все ожидают, позволят ли Путину быть безнаказанным или позволят ему обнулить то, что создали западные цивилизации", — подчеркнул Подоляк.

Подоляк также обратил внимание на новую угрозу — присутствие Северной Кореи на европейском театре боевых действий, создающее активно конструируемую Путин реальность. По его мнению, без должной реакции мирового сообщества Россия может добиться привлечения, например, сирийских военных в войну против Украины, что укрепит модель насильственного доминирования вокруг Путина. В таких условиях США рискуют потерять свое экономическое, технологическое, финансовое, моральное и дипломатическое влияние в мире.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фоне победы Трампа Украине дали неожиданный совет.



