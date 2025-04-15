Прогресс отсутствует: США и ЕС не смогли договориться о тарифах

Во время переговоров европейский комиссар по торговле Марош Шефчович не получил ясности относительно позиции США в вопросе тарифов.

США и ЕС договариваются о тарифах. Фото из открытых источников

По данным Bloomberg, Европейский Союз и США добились незначительного прогресса в преодолении торговых разногласий. Марош Шефчович оставил встречу, не имея четкого представления о позиции США.

Американская сторона дала понять ЕС, что взаимные тарифы в 20%, ныне временно сниженные до 10%, и тарифы на алюминий и автомобили не будут полностью отменены, пишет агентство.

Также, утверждает издание, в США на переговорах предпочли сосредоточиться на обсуждении нетарифных барьеров торговли. К примеру, регулирование цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также стандартов пищевых продуктов. Дискуссии между двумя сторонами теперь продолжатся на техническом уровне.

Как известно, Евросоюз является одним из самых крупных торговых партнеров США. Объем двусторонней торговли в прошлом году составил почти 1 триллион долларов.

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