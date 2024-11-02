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Проиграл ли Путин в Украине: что теперь говорят в Пентагоне

В США заявили, что РФ не достигла стратегических целей в войне против Украины

сегодня, 14:20
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Кравцев Сергей

Когда уже почти 1000 дней полномасштабной войны против Украины российский диктатор Владимир Путин не добился ни одной из своих стратегических целей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в публикации для журнала Foreign Affairs сделал министр обороны США Ллойд Остин.

Проиграл ли Путин в Украине: что теперь говорят в Пентагоне

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

Глава Пентагона отметил, Украина важна для безопасности США по четырем очевидным причинам: война является прямой угрозой европейской безопасности, явным вызовом союзникам Штатов по НАТО, нападением на их общие ценности и "лобовой атакой" на основанный на правилах международный порядок, гарантирующий безопасность всех этих стран.

"Однако после почти 1000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Президент Украины Владимир Зеленский не скрылся. Киев не упал. И Украина не сдалась", – заметил Остин.

Вместо этого, добавил министр, Россия заплатила "потрясающую цену за имперскую глупость Путина" – сотни тысяч россиян погибли с февраля 2022 года, а на войну потрачено более $200 млрд. Согласно данным аналитического Центра стратегических и международных исследований потери России только за первый год полномасштабной войны были больше, чем потери Москвы во всех вместе взятых конфликтах после Второй мировой войны.

Остин признал, что Украина "ужасно пострадала от рук Путина", но отметил, что во время прошлого визита в Киев убедился: страна "стоит непоколебимо – и даже укрепилась".

"Украинская борьба началась с того, что солдаты расставляли танковые ловушки на улицах Киева, а обычные граждане изготовляли коктейли Молотова, чтобы защитить свои дома. Она [борьба] продолжается и сегодня с испытанными в боях украинскими военными и силами безопасности — и украинской оборонно-промышленной базой, которая бурно развивается", – объяснил он.

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