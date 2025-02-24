logo

BTC/USD

88838.50

ETH/USD

2411.51

LTC/USD

111.43

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Происходят очень хорошо: Трамп сообщил о серьезных переговорах с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Происходят очень хорошо: Трамп сообщил о серьезных переговорах с Путиным

Трампу очень нравятся переговоры с Россией

24 февраля 2025, 19:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным по окончании войны и совместных экономических проектов. Об этом он написал в своей социальной сети.

Происходят очень хорошо: Трамп сообщил о серьезных переговорах с Путиным

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным об окончании войны, а также о больших соглашениях по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры проходят очень хорошо", — отметил президент США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп подражает Путину и уже перенимает его модели поведения. Президент США Дональд Трамп демонстрирует готовность к налаживанию контактов с авторитарными режимами, что может помешать долговременным союзническим отношениям страны. Его стратегия базируется на запутывании оппонентов и применении давления для достижения своих целей, заявил в эфире Freedom эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

По его словам, Трамп действует как типичный бизнесмен, однако его подход достаточно специфичен. Эксперт напоминает, что он четырежды объявлял банкротство, однако каждый раз находил способ удержаться на плаву. Одним из ключевых навыков Трампа есть умение манипулировать цифрами в свою пользу и навязывать собственные правила партнерам. Этот подход он перенес и во внешнюю политику США, добавил Жовтенко.

Жовтенко также подчеркнул, что отличительной чертой Трампа является создание хаоса и дестабилизация союзнических отношений. По его мнению, этот подход имеет четкую цель – реализацию правоконсервативной концепции американского величия, согласно которой США могут быть доминирующей силой без поддержки союзников. По мнению Трампа, Соединенные Штаты не должны тратить ресурсы на поддержку партнеров, а их старые союзы, сформировавшиеся после 1945 года, следует разрушить.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости