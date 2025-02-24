Происходят очень хорошо: Трамп сообщил о серьезных переговорах с Путиным

Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным по окончании войны и совместных экономических проектов. Об этом он написал в своей социальной сети.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)



"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным об окончании войны, а также о больших соглашениях по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры проходят очень хорошо", — отметил президент США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп подражает Путину и уже перенимает его модели поведения. Президент США Дональд Трамп демонстрирует готовность к налаживанию контактов с авторитарными режимами, что может помешать долговременным союзническим отношениям страны. Его стратегия базируется на запутывании оппонентов и применении давления для достижения своих целей, заявил в эфире Freedom эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

По его словам, Трамп действует как типичный бизнесмен, однако его подход достаточно специфичен. Эксперт напоминает, что он четырежды объявлял банкротство, однако каждый раз находил способ удержаться на плаву. Одним из ключевых навыков Трампа есть умение манипулировать цифрами в свою пользу и навязывать собственные правила партнерам. Этот подход он перенес и во внешнюю политику США, добавил Жовтенко.





Жовтенко также подчеркнул, что отличительной чертой Трампа является создание хаоса и дестабилизация союзнических отношений. По его мнению, этот подход имеет четкую цель – реализацию правоконсервативной концепции американского величия, согласно которой США могут быть доминирующей силой без поддержки союзников. По мнению Трампа, Соединенные Штаты не должны тратить ресурсы на поддержку партнеров, а их старые союзы, сформировавшиеся после 1945 года, следует разрушить.