Государственный секретарь США Марк Рубио не видит шансов на прорыв в переговорах между делегациями Украины и России в Стамбуле.

Рубио раскритиковал РФ. Фото из открытых источников

Марко Рубио подтвердил, что представители США и Турции будут участвовать в переговорах между Украиной и Россией.

При этом госсекретарь США отметил, что РФ направила переговорную группу более низкого уровня.

"Хочу быть откровенным: не думаю, что мы имеем большие ожидания относительно того, что произойдет завтра. Честно говоря, совершенно ясно, что единственный способ достичь прорыва — это переговоры между президентом Трампом и Путиным", — сказал Марко Рубио.

Госсекретарь США уверен, что Путин готов к диалогу с Трампом.

Марк Рубио указал на низкий уровень российской делегации. По его словам, представительство РФ на переговорах не свидетельствует о прорыве.

"Хотел бы ошибаться, но, честно говоря, не верю, что мы добьемся прорыва, пока президент Трамп не сядет за стол переговоров с Путиным и не выяснит, какие его намерения на будущее", – отметил госсекретарь США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американские и европейские чиновники отговорили Владимира Зеленского от отказа от переговоров с РФ в Стамбуле после того, как украинский президент заявил, что не позволит своим помощникам встречаться с российской делегацией в Турции, если туда не приедет российский диктатор Владимир Путин. WP пишет, что спецпредставитель США Стив Виткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией – это беспроигрышная ситуация.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские кафиры используют гораздо больше БПЛА, чем в прошлом году, сообщил украинский военный Егор Фирсов. Он подчеркнул, что россияне также продвинулись в применении средств РЭБ, но украинские военные научились их обходить. "Средства РЭБ начали нам донимать еще сильнее. Хорошая новость — их можно преодолевать. Чтобы преодолеть вражескую "штору", нужно время, эксперименты, закупки, инженеринг и пайка. Крики, нервы и громкие приказы командования здесь не помогают", — заявил военный.