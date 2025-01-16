Прощальная речь Байдена: почему она была циничной и лживой

Прощальная речь президента США Джо Байдена была лживой по отношению к Украине, заявил политолог, офицер ВСУ Николай Мельник.

Байден покидает пост президента. Фото из открытых источников

"Прощальная речь Джо Байдена была лживой и циничной, как и все его пребывание на посту президента США. Хотя почему только Байден? Если вспомнить его предшественника-демократа, спокойно позволившего Путину напасть на Украину и не дававшего нам оружия, то у меня возникают вопросы "а действительно ли они были союзниками Украины?". Байден – это отказ от защиты Украины и предложение президенту Украины создавать правительство в экзилии. Это старая, неработающая техника. Это тупорылый план контрнаступления. Это бездарный "ленд-лиз" и не использованы даже средства по PDA, которые он мог потратить на помощь Украине. Это страх перед Россией и пренебрежение судебной системой США", — подчеркнул Николай Мельник.

Политолог отметил, что украинцы не должны больше полагаться на союзников и верить в ценности, в которые партнеры не верят.

"Не знаю, станет ли Дональд Трамп союзником Украины, но знаю точно, что если у украинцев есть хоть что-то в голове, они больше никогда не поверят в ценность американского слова – только четкие до миллиметра соглашения и учет интересов Украины. Мы слишком долго расплачивались за веру в ценности, на которые наши партнеры давно положили с прибором", — добавил он.

сообщал, что предвыборные обещания Дональда Трампа о мире в Украине за 24 часа были невыполнимыми, признали два соратника новоизбранного президента США. На условиях анонимности соратники Трампа рассказали, что рассматривают несколько месяцев решения вопроса войны. Предвыборные обещания Трампа о мире за 24 часа они объяснили логикой предвыборной кампании и недостаточной оценкой ситуации.