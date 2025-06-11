Прошли две недели, которые Трамп дал, чтобы убедиться, обманывает ли его Путин: какая реакция США

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Slava Kot
Две недели назад, 28 мая, Дональд Трамп заявил, что разочарован эскалацией насилия со стороны России против Украины и пообещал отреагировать, если российский диктатор Владимир Путин не изменит поведения.
Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN
11 июня всплыл установленный Трампом дедлайн о реакции США на действия России. Соединенные Штаты так и не приняли никаких публичных мер в ответ на усиливающуюся агрессию РФ. В частности, 1 июня Россия атаковала Украину рекордными 479 воздушными целями, а 9 июня превзошли это количество выпустив 499 беспилотников и ракет.
Напомним, что в конце мая Трамп признал, что мирный процесс между Россией и Украиной находится под угрозой. Он предупредил, что Соединенные Штаты готовы действовать, если Путин не прекратит атаки.
Также президент США выразил разочарование действиями Путина, указав, что Россия атаковала и убила людей прямо перед переговорами в Стамбуле. Тогда Трамп назвал российского диктатора "совершенно безумным" и заявил, что Путин "играется с огнем".
Однако Трамп также намекал, что может отойти от своих угроз России. В частности, когда его спросили, введет ли он санкции против РФ, Трамп ответил, что они могут испортить соглашение между Киевом и Москвой. Кроме того, президент США пытался указать, что он не несет ответственности за войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский озвучил настоящий план Путина по Украине. По его словам, "многие люди до сих пор не понимают".
Также "Комментарии" писали, что Усик сделал неожиданное предложение к Трампу.
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