Прошли две недели, которые Трамп дал, чтобы убедиться, обманывает ли его Путин: какая реакция США

Две недели назад, 28 мая, Дональд Трамп заявил, что разочарован эскалацией насилия со стороны России против Украины и пообещал отреагировать, если российский диктатор Владимир Путин не изменит поведения.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

11 июня всплыл установленный Трампом дедлайн о реакции США на действия России. Соединенные Штаты так и не приняли никаких публичных мер в ответ на усиливающуюся агрессию РФ. В частности, 1 июня Россия атаковала Украину рекордными 479 воздушными целями, а 9 июня превзошли это количество выпустив 499 беспилотников и ракет.

Напомним, что в конце мая Трамп признал, что мирный процесс между Россией и Украиной находится под угрозой. Он предупредил, что Соединенные Штаты готовы действовать, если Путин не прекратит атаки.

"Мы узнаем, обманывает ли он нас или нет, и если да, мы отреагируем немного иначе, но это займет примерно полторы-две недели", — сказал Трамп 28 мая.

Также президент США выразил разочарование действиями Путина, указав, что Россия атаковала и убила людей прямо перед переговорами в Стамбуле. Тогда Трамп назвал российского диктатора "совершенно безумным" и заявил, что Путин "играется с огнем".

Однако Трамп также намекал, что может отойти от своих угроз России. В частности, когда его спросили, введет ли он санкции против РФ, Трамп ответил, что они могут испортить соглашение между Киевом и Москвой. Кроме того, президент США пытался указать, что он не несет ответственности за войну в Украине.

"Если я думаю, что это повредит соглашению – это не моя война, это война Байдена, война Зеленского, война Путина. Это не война Трампа", – говорил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский озвучил настоящий план Путина по Украине. По его словам, "многие люди до сих пор не понимают".

Также "Комментарии" писали, что Усик сделал неожиданное предложение к Трампу.