Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон избрал на должность главы комитета по разведке противника помощи Украине Рика Кроуфорда.

В Конгрессе смены кадров. Фото из открытых источников

Рик Кроуфорд был назначен менее чем через сутки после неожиданного отстранения от этой должности "ястреба" Майка Тернера. Как сообщают американские медиа, Майк Тернер разошелся с Дональдом Трампом во взглядах по поддержке Украины. Он выступал за постоянную безопасность и ускорение ее поставок ВСУ.

Свое решение Майк Джонсон объяснил тем, что разведывательное сообщество нуждается в "свежем старте". Он утверждает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не имеет никакого отношения к этому назначению.

Отмечается, что Рик Кроуфорд, возглавляющий комитет по разведке Палаты представителей, заявлял, что поддерживает военную помощь Украине, но против того, чтобы "отправлять ваши налоги на европейские каникулы для оплаты зарплат чиновников или субсидий фермерам какой-либо другой страны".

Как известно, в апреле 2024 года Рик Кроуфорд проголосовал против пакета помощи Украине на сумму $60,8 млрд., который содержал $9 млрд. экономической помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предвыборные обещания Дональда Трампа о мире в Украине за 24 часа были невыполнимыми, признали два соратника новоизбранного президента США. На условиях анонимности соратники Трампа рассказали, что рассматривают несколько месяцев решения вопроса войны. Предвыборные обещания Трампа о мире за 24 часа они объяснили логикой предвыборной кампании и недостаточной оценкой ситуации.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что генеральный штаб ВСУ продолжает переводить специалистов в пехотные подразделения, сообщила народный депутат Марианна Безуглая. "РЕБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы потом определить их как "ненужных" и перенаправить" в пехоту", — рассказала она.