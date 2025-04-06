В Соединенных Штатах планируется сосредоточить внимание на обеспечении безопасности Тайваня, однако не исключено, что остров может стать объектом торга в потенциальных договоренностях Дональда Трампа с Китаем. У идеи отрыва России от Китая, по словам бывшего посла Украины в США и Франции Олега Шамшура, нет шансов на реализацию, поскольку Москва слишком сильно зависит от Пекина.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В интервью "Главреду" Шамшур отметил, что Китай внимательно наблюдает за развитием российско-украинской войны, а Соединенные Штаты под руководством Трампа, вероятнее всего, не станут надежной гарантией безопасности для Тайваня.

"Китай пристально следит за ситуацией. Несмотря на то, что в меморандуме Гегсета для Пентагона декларируется якобы поддержка Тайваня, в кругах американских экспертов не исключают сценарий, при котором Тайвань может стать разменной монетой в политике Трампа по отношению к Китаю. Полных гарантий безопасности 0% ВВП. Это абсолютно беспрецедентная цифра. Даже Соединенные Штаты на свою оборону столько не тратят.

По мнению дипломата, Соединенным Штатам не удастся реализовать амбициозную идею Трампа о разрыве партнерства между Россией и Китаем.

"В конце концов, я не думаю, что Трамп сможет реализовать свою иллюзорную идею относительно отрыва России от Китая. Зависимость Москвы от Пекина очень сильна, а Россия и Путин заинтересованы в развитии и продолжении поддержки Китая. Поэтому идея Трампа обречена. В Китае также наверняка внимательно следят за этим романом, который наверняка увидел, что я не могу понять". беспокоен, китайцы должны быть неплохо осведомлены о планах Москвы по развитию отношений с Вашингтоном", — подчеркнул Олег Шамшур.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе указали на серьезную зависимость мира от интересов Трампа . В течение одной недели президент США Дональд Трамп начал торговую войну, вызвал падение Уолл-стрит и открыл перспективы для глобальной экономической рецессии. Об этом пишет The Telegraph.

В статье отмечается, что во всех этих событиях можно забыть, что Трамп имеет целью оставить след в истории не только благодаря своим решениям, но и завершению войны в Украине.

Издание отмечает, что для того чтобы покорить Украину, Путин применил почти все имеющиеся в России военные мощности, за исключением ядерного оружия.

