Провал с Путиным и сдача важнейшего союзника США: стало известно о провальном сценарии Трампа

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Лиля Воробьева
В Соединенных Штатах планируется сосредоточить внимание на обеспечении безопасности Тайваня, однако не исключено, что остров может стать объектом торга в потенциальных договоренностях Дональда Трампа с Китаем. У идеи отрыва России от Китая, по словам бывшего посла Украины в США и Франции Олега Шамшура, нет шансов на реализацию, поскольку Москва слишком сильно зависит от Пекина.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
В интервью "Главреду" Шамшур отметил, что Китай внимательно наблюдает за развитием российско-украинской войны, а Соединенные Штаты под руководством Трампа, вероятнее всего, не станут надежной гарантией безопасности для Тайваня.
По мнению дипломата, Соединенным Штатам не удастся реализовать амбициозную идею Трампа о разрыве партнерства между Россией и Китаем.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе указали на серьезную зависимость мира от интересов Трампа . В течение одной недели президент США Дональд Трамп начал торговую войну, вызвал падение Уолл-стрит и открыл перспективы для глобальной экономической рецессии. Об этом пишет The Telegraph.В статье отмечается, что во всех этих событиях можно забыть, что Трамп имеет целью оставить след в истории не только благодаря своим решениям, но и завершению войны в Украине.
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