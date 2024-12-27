"Проверка для Трампа": Ходжес высказался по поводу возможных переговоров с Россией

Бен Годжес, военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, считает, что Россия не согласится на переговоры о завершении войны в Украине в ближайшее время. В интервью телеканалу Киев24 он подчеркнул, что Российская Федерация не будет заинтересована в переговорах, пока верит, что способна победить. Поэтому Украине необходимо получить всю необходимую технику, чтобы изменить это мнение Кремля.

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"Я не верю, что Россия вообще решится на переговоры. Они не являются надежным партнером в этом процессе. Нам нужно давить на Россию за ее действия, а не на Украину, чтобы она уступала свои территории", — сказал Годжес.

Он также добавил, что пока неизвестно, какие шаги предпримет новоизбранный президент США Дональд Трамп для завершения войны. Однако у России существует надежда, что администрация Трампа откажет Украине в поддержке.

"Россия не будет стремиться к переговорам, пока они считают, что могут выиграть. Я сомневаюсь, что россияне сядут за стол, если не получат то, что хотят. Это станет испытанием для Трампа. Россия может совершить серьезную ошибку, повысив ставки, и тогда Трамп станет более жестким в своей политике по отношению к Москве", — отметил аналитик.

Годжес также отметил важность роли европейских стран в этом процессе. Он считает, что если Украина несет негативные последствия от переговоров, Европа несет большие потери, включая рост количества беженцев и продолжение российской агрессии.

"Если переговоры закончатся плохо для Украины, европейские союзники заплатят высокую цену. Мы увидим больше беженцев, и Россия продолжит использовать силу", — добавил он.

Бен Годжес подчеркнул, что европейцы должны прилагать больше усилий в помощи Украине.

"Европейцы должны серьезно отнестись к ситуации. Многие говорят об этом, но мало кто увеличил производство оружия и боеприпасов. В то же время Украина активно работает над расширением собственного производства", — отметил он.

Он также отметил необходимость для Украины иметь дальнобойные системы вооружения для уничтожения критических российских объектов, таких как нефтегазовая инфраструктура, логистические сети и командные пункты.

Портал "Комментарии" писал, что Лавров озвучил новые требования Кремля , чтобы начать переговоры по Украине.