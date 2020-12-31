Пряничная космическая станция — в Сеть попали фото необычной рождественской выпечки

Удивительно милыми снимками необычной рождественской выпечки поделилась американская ученая-астрофизик Клэр Ламман. Ее пряничные "домиком" в этом году стала Международная космическая станция. Своими кулинарными достижениями женщина похвасталась на собственной странице в Twitter.

Такой оригинальной выпечкой занимается ученая-астрофизик. Фото: Twitter / Claire Lamman

Клер Ламман — аспирантка Гарвардского центра астрофизики, исследовательница многих научных вопросов, связанных с космосом. В свободное время Ламман любит заниматься выпечкой, поэтому на эти новогодне-рождественские праздники решила приготовить нечто оригинальное.

Ее пряничная Международная космическая станция уже вызвала восторг у более 160 тысяч пользователей Twitter. Испеченная из теста и украшенная специальной глазурью, съедобная "МКС" выглядит очень мило и остроумно. Ламман и ее помощник не пожалели сил на изготовление деталей: особое внимание привлекает крошечный телескоп "Спитцер", что находится рядом со "станцией". И он тоже с имбирных пряничков!





Это не первая "космическая" выпечка Ламман. Она часто готовит торты и пироги в виде планет или наземных научных объектов. Ее блюда вызывают у пользователей Сети значительный ажиотаж.

Интересно, что на пряничную "МКС" от Клэр Ламман в Twitter уже отреагировали представители NASA. Милая гиф-картинка с космонавтом, поднимающим вверх два больших пальца, демонстрируя восторг, вызывает улыбку. Между прочим, поверх шлема космонавт одет в красную рождественскую шапку.

Если же вас заинтересовала подобная выпечка и вы уже почти готовы попробовать свои силы в приготовлении такой красоты, "Комментарии" предлагают вам обратить внимание на рецепт простых, но очень вкусных имбирных пряников.

Конечно же, на праздничном столе найдутся не только сладости, поэтому стоит ознакомиться с советами Минздрава по проведению застолья без вреда для здоровья.

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