Во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что российское вторжение в Украину — это война против тоталитаризма, которая должна закончиться провалом России.

"Путин - лжец и убийца, который должен проиграть", - в США сказали, что будет после войны в Украине

"Это война с тоталитаристом, который посягает на другие страны, если победит в Украине, не говоря уже о Молдове, Балканах и разрушит растущий мир в том регионе. Это не партийная война, это убийственное решение Путина, и он должен потерпеть поражение", – подчеркнул сенатор.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с середины июня участились сбои в работе GPS в Балтийском море. Препятствия зафиксированы в Финском и Рижском заливах, у побережья Финляндии и Эстонии, даже в районе Каттегата — проливы между Данией и Швецией. Об этом пишет BILD.

Руководитель морской спасательной службы Швеции Адам Гролл Расмуссен в интервью газете Aftonbladet сказал: "Препятствия все ближе продвигаются к берегу и теперь все сильнее влияют на шведское побережье".

Расмуссен опасается, что суда, полагающиеся на GPS, могут сесть на мель, и что усложнятся спасательные операции: "Нам придется искать, и мы не будем точно знать, где спасать людей". Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что за этим стоит Россия:

"Россия прекрасно знает, что создаваемые ею препятствия опасны для нашей авиации и нарушают международные конвенции, к которым Россия присоединилась. Это умышленное действие, угрожающее жизни людей, может быть квалифицировано как IT -атака".