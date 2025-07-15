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Недилько Ксения
Во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что российское вторжение в Украину — это война против тоталитаризма, которая должна закончиться провалом России.
"Путин - лжец и убийца, который должен проиграть", - в США сказали, что будет после войны в Украине
Напомним, портал "Комментарии" писал , что с середины июня участились сбои в работе GPS в Балтийском море. Препятствия зафиксированы в Финском и Рижском заливах, у побережья Финляндии и Эстонии, даже в районе Каттегата — проливы между Данией и Швецией. Об этом пишет BILD.
Руководитель морской спасательной службы Швеции Адам Гролл Расмуссен в интервью газете Aftonbladet сказал: "Препятствия все ближе продвигаются к берегу и теперь все сильнее влияют на шведское побережье".
Расмуссен опасается, что суда, полагающиеся на GPS, могут сесть на мель, и что усложнятся спасательные операции: "Нам придется искать, и мы не будем точно знать, где спасать людей". Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что за этим стоит Россия:
"Россия прекрасно знает, что создаваемые ею препятствия опасны для нашей авиации и нарушают международные конвенции, к которым Россия присоединилась. Это умышленное действие, угрожающее жизни людей, может быть квалифицировано как IT -атака".