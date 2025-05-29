Путин боится Трампа: что на это указывает

В понимании россиян мир – это капитуляция украинцев. При этом РФ пока не решается полностью прекратить переговорный трек, подчеркнул эксперт Ивас Усс.

Путин опасается Трампа. Фото из открытых источников

"Стратегия россиян сводится к затягиванию времени. Это было хорошо видно, когда возобновились переговоры в Турции. Чтобы не выходить из переговоров, но не продвигаться в них, россияне заявляют, что украинские власти якобы нелегитимны. В частности, перед встречей в Стамбуле Кремль заявлял, что Владимир Зеленский – "нелегитимный", поэтому Путину нет смысла встречаться с ним. Путин же встретится с Дональдом Трампом или Си Цзиньпином", — отметил Ивас Усс.

По словам эксперта, Россия якобы не отказывается от переговоров о мире, но вместе с тем настаивает на проведении выборов в Украине до подписания мирного соглашения. Украина же требует усиления санкций в ответ на нежелание РФ договариваться о мире, отметил он.

"Почему Россия избрала такую стратегию? Ответ очевиден: РФ хочет воевать, но стремится избежать ситуации, когда США примут решение усилить давление на нее. Больше Кремль боится восстановления американцами поставок оружия Украине. Как известно, в настоящее время Белый дом не согласовал продолжение помощи, а то вооружение, которое получает Украина, выделила администрация Джо Байдена. Кроме того, Москва боится выхода Дональда Трампа из переговорного процесса. Трамп не демонстрирует готовность давить на РФ. Однако в какой-то момент он может поручить украинский трек другим американским чиновникам. Так было в первую каденцию Трампа, когда он лично не занимался Украиной, но другие чиновники из его администрации активно помогали Киеву", — сказал эксперт.

По его мнению, может наступить время, когда вместо Трампа в украинском треке на первый план выйдут Марко Рубио, Кит Келлог и Линдси Грэм.

"Это очень боятся в Кремле. Именно поэтому россияне затягивают переговоры, выдвигают предложения о непонятном меморандуме, озвучивают ультиматумы и пытаются обвинить Европу в срыве переговоров. Демарш Трампа может стать для россиян большой проблемой, так что они делают все возможное, чтобы сохранить американского президента в переговорах, не отступая от своих целей", — добавил он.