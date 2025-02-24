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Путин будет рад: Киев может остаться без военной помощи из-за нового решения Трампа

Во время администрации Джо Байдена база также являлась важным транзитным пунктом для доставки американской помощи, включая военную, в Украину.

24 февраля 2025, 16:15
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Клименко Елена

Правительство США распорядилось провести немедленную проверку целесообразности и необходимости дальнейшего функционирования базы НАТО в греческом Александруполисе, которая использовалась для транспортировки военной помощи в Украину, сообщает издание Democtratia.

Путин будет рад: Киев может остаться без военной помощи из-за нового решения Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Эта база, расположенная на Эгейском побережье Тракии, рядом с черноморскими проливами, служила США и НАТО для перемещения сил в Восточную Европу. Во время администрации Джо Байдена база также являлась важным транзитным пунктом для доставки американской помощи, включая военную, в Украину.

Однако, как отмечает издание, теперь база может оказаться ненужной, поскольку администрация Трампа не планирует продолжать поддержку Украины, особенно после того, как были проведены продуктивные переговоры с Россией в Саудовской Аравии.

Это решение, вероятно, порадует президента России Владимира Путина, уже давно стремившегося к закрытию этой базы. Также это будет приемлемо для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поскольку он счел базу угрозой для турецкой монополии над Босфором.

Напомним, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что у США нет желания рассматривать новый законопроект о финансировании Украины. В то же время, президент Польши Анджей Дуда отметил, что Украина не сможет выжить в этой войне без помощи Соединенных Штатов.

Согласно оценкам Le Monde, без поддержки США Украина может продержаться всего полгода.

Как уже писал портал "Комментарии", кандидат на должность немецкого федерального канцлера Фридрих Мерц призвал к подготовке создания европейской альтернативы НАТО.



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Источник: https://www.dimokratia.gr/protoselida/588827/kyriaki-23-02-2025/
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