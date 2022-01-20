Путин будет всю жизнь жалеть за такое решение: Байден вновь предостерег РФ от вторжения в Украину

Президент РФ Путин не решится начать полномасштабную войну в Европе. Такое мнение во время общения с журналистами по итогам первого года своего президентства заявил глава Белого Дома Джо Байден. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на трансляцию пресс-конференции Байдена на ютуб-канале Белого Дома.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден высказал свое личное мнение, что Путин не заинтересован в широкомасштабной войне в Европе. Также глава Белого Дома добавил, что Путин может быть заинтересован в том, чтобы увидеть, как может отреагировать Запада, в частности, НАТО, на провокационные попытки российской армии. В таком случае Москве придется заплатить очень большую цену, если в Кремле не поменяют своих намерений и дальше будут испытывать терпение Запада.

Говоря о возможном вторжении российских войск в Украину Джо Байден отметил, что это может стать стратегической ошибкой Путина и его команды. Если он пойдет на такой шаг, то он очень сильно пожалеет.

По мнению Байдена, Путину не дают покоя мысли, что СССР уже нет и его не восстановить. Потому он и пытается всеми возможными способами найти место России, как знакомого государства между Западом и Китаем.

Также Джо Байден намекнул, что Путин сегодня оказался в такой ситуации, когда он не может ничего не делать, отказаться от ответа. Глава Белого Дома также заявил, что Москве очень дорого обходится конфликт с объединённой Европой, потому что европейцы – главные потребители российских энергоресурсов. Торговля сейчас находится в подвешенном состоянии и это очень сильно бьет по российской казне, от этого страдает российская экономика.

Не обошлось и без интриги. Джо Байден Заявил, что Вашингтон подготовил для России очень неприятный пакет санкций, который еще никогда не вводился против России. Теперь он может быть введен, если Путин пойдет на эскалацию конфликта. Байден заявил, что Путин знает об этом пакете санкций, ведь он лично предупредил его об этом во время переговоров в декабре 2021 года.

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