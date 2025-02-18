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Ткачик Олеся
Ни американский президент Дональд Трамп, ни предприниматель Илон Маск не были никем завербованы, все что они делают, вписывается в давнюю американскую геополитическую доктрину, смысл которой заключается в следующем: для США выгодно дружить с одним из основных евразийских "игроков": Китаем или Россией, отмечает политолог Петр Олещук.
Владимир Путин
В рамках этой доктрины Никсон в свое время перезагружал отношения с Китаем против СССР. В настоящее время, говорит эксперт, новая администрация в Вашингтоне хочет перезагрузить отношения с Россией против Китая.
Более того, по его словам, администрация Джо Байдена и демократы хотели того же, но в другой форме. В частности, говорит эксперт, демократы хотели перезагрузки, но после транзита власти в России. Именно поэтому Джейк Салливан делал все, чтобы мятеж Пригожина провалился.
А вот трамписты, по его словам, так не заморачиваются, и просто хотят "порешать" с кремлевским диктатором Путиным. Расчет на то, что он, получив много денег, развернется от Китая в сторону Штатов.
По его словам, "проклятые украинцы" вечно мешают американцам найти общий язык с россиянами. К примеру, в 1991 году захотели собственное государство, хотя президент-республиканец Буш уговаривал этого не делать. В 2014 году свергли Януковича, хотя администрация демократа Обамы уговаривала это не делать, и мирно возвращаться в СССР-2. В 2022 году Зеленский почему-то не захотел сдавать Украину и становиться президентом несуществующего государства "в экзили".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп рассыпается в комплиментах Путину.
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