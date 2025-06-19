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Путин даже не мог представить такого: стало известно о кардинальных шагах США

Специальный представитель США Стив Виткофф уже длительное время не бывает в Москве, что, по словам эксперта, свидетельствует об отсутствии тем для переговоров с Кремлем.

сегодня, 19:40
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Клименко Елена

Американская сторона избегает прямых контактов с Кремлем, а президент Дональд Трамп, вопреки ожиданиям Москвы, уже не желает вести переговоры, считает политтехнолог Тарас Загородний.

Путин даже не мог представить такого: стало известно о кардинальных шагах США

Фото: 24 Канал

Обсуждая возможность удара США по Ирану, эксперт отметил, что подобные действия лишь усиливают позиции России.

"Посмотрите, как Трамп уже прекратил общение с Россией. Важно смотреть не на слова, а на конкретные поступки", — подчеркнул Загородний.

Он добавил, что специальный представитель США Стив Виткофф давно не был в Москве, что свидетельствует об отсутствии предмета для переговоров с российской стороной.

"Россияне недавно жаловались, что американцы отказались от встречи даже для обсуждения таких незначительных тем, как дипломатическая миссия. Россия пытается втянуть США в переговоры, чтобы потом решать другие вопросы незаметно, но этого не выходит", — отметил эксперт.

Кроме того, Загородний рассказал о внутреннем давлении на президента со стороны республиканцев.

"Для собственного электората Трамп выглядит недостаточно сильным игроком, и это очень важно для него. Я видел, как в Конгрессе критиковали главу Пентагона — и демократы, и республиканцы давят на него. Так что время работает на Украину. В Америке нет другого выбора, кроме как демонстрировать свою силу", — подытожил политтехнолог.

Как уже писал портал "Комментарии", США перебросили 20 тысяч противодроновых боеприпасов, ранее планировавшихся передать Украине, на Ближний Восток. По словам военного эксперта Михаила Самуся в эфире "Фабрики новостей", это решение связано с приоритетами администрации Дональда Трампа — нынешнего президента США, которого, по словам эксперта, совсем не интересует война в Украине, ведь Вашингтон активно вовлечен в конфликт между Ираном и Израилем.



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