Путин доигрался и разозлил Трампа, отвергнув его предложение: что произошло

Если Россия проигнорирует возможность переговоров с Украиной на нейтральной площадке в Ватикане, это станет очередным унижением для США и серьезным сигналом для Конгресса по ужесточению санкций против Кремля. Об этом заявил политический эксперт Олег Рыбачук.

Путин и Трамп

В частности, по его словам, глава МИД России Сергей Лавров ясно дал понять, что Москва не рассматривает прекращение огня без предварительных условий. Министр иностранных дел страны-агрессора заявил, что переговоры возможны только после достижения договоренностей, а не до них. Более того, Лавров позволил себе унизительное заявление в адрес США, мол, переговоры в Ватикане не для них.

Политик подчеркнул, что нынешняя ситуация может иметь неожиданные последствия для России, ведь в американском Конгрессе все громче раздаются призывы к новым санкциям. Особенно это актуально на фоне того, что у новоизбранного Папы Римского американское происхождение, и администрация Дональда Трампа видит в Ватикане потенциального влиятельного посредника.

"Трамп отсылает в Ватикан Рубио и Келлога и если Путин не отправит туда соответствующую делегацию, а снова невесть кого, то это станет повторной оплеухой для США. И после этого уже будет сложно умерить тех республиканцев, которые уже сейчас готовы ввести санкции против России. Они говорят о том, что уже с 26 мая будут серьезно задавать вопросы о санкциях", — говорит Рыбачук.

При этом он подчеркнул, что есть вариант, когда без согласия Белого дома может быть проголосована резолюция, на которую Трамп не сможет ветировать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лавров сегодня отверг переговоры в Ватикане и сделал ряд циничных заявлений против Украины.



