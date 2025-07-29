Путин фатально просчитался: в США анонсировали ад для режима Кремля

Российский диктатор Владимир Путин совершил серьезную стратегическую ошибку, переоценив возможное влияние Дональда Трампа на политику США. Теперь Россию и ее международных партнеров может ожидать новая волна санкций, поддерживаемая обеими партиями американского Конгресса. Об этом 28 июля заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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Он подчеркнул, что полностью разделяет разочарование нынешнего президента США из-за действий Путина, в частности, его постоянные обстрелы мирных украинских городов. Подобная агрессия, по словам сенатора, свидетельствует о нежелании Кремля вести реальные мирные переговоры.

"Путин серьезно просчитался с президентом Трампом. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, поддерживающие военную машину Путина, в скором времени заплатят давно назревшую цену", — заявил Грэм, подчеркнув, что выступает в поддержку Украины.

Следует отметить, что Трамп ранее уже выражал разочарование поведением Путина. Он напомнил, что несколько раз пытался достичь договоренностей, но каждый раз российская сторона снова прибегала к ракетным атакам по мирному населению.

Сенатор также добавил, что американский Конгресс готов поддержать инициативы Трампа по прекращению войны, если тот вернется к власти.

"Конгресс готов, преимущественно двухпартийно, помочь президенту Трампу реализовать его мирный план", — отметил он.

Тем временем Дональд Трамп заявил о сокращении ранее озвученного 50-дневного срока, предоставленного Путину для прекращения огня в Украине. Новый крайний срок, по его словам, составит примерно 10-12 дней.

Как уже писали "Комментарии", война в Украине может завершиться не в пользу Киева. Такую тревожную перспективу озвучил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов. Он прокомментировал возможные действия американского президента Дональда Трампа. По словам Жданова, Трампа не интересует исход войны между Украиной и Россией.