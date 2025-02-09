Путин хочет, чтобы люди перестали умирать: Трамп подтвердил контакт с главой Кремля

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что он позвонил по телефону кремлевскому диктатору Владимиру Путину. В ходе разговора лидеры обсудили вопрос о прекращении войны в Украине, об этом глава США сообщил в интервью New York Post.
Дональд Трамп
При этом издание отмечает, что пока неизвестно, сколько раз Трамп мог говорить с Путиным. В частности, на вопрос журналистов, о количестве звонков, американский президент уклонился от прямого ответа.
Вместе с тем, Дональд Трамп сообщил, что кремлевского диктатора "действительно беспокоят" невероятно большие потери на фронте.
Также президент США традиционно заявил о том, что Россия не совершила бы широкомасштабное вторжение в Украину, если бы он был у власти, а не Джо Байден.
Кроме того, президент США утверждает, что у него, якобы, есть вполне конкретный план, который может завершить войну в Украине. Он выразил надежду, что войну сможет завершить быстро, потому что каждый день погибают люди.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине сначала за 24 часа, теперь он говорит, что это возможно за сто дней. Впрочем, никто не видел так называемого плана прекращения войны. Впрочем, это не мешает западным медиа и таблоидам публиковать их.
Новости