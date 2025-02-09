Путин хочет, чтобы люди перестали умирать: Трамп подтвердил контакт с главой Кремля

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что он позвонил по телефону кремлевскому диктатору Владимиру Путину. В ходе разговора лидеры обсудили вопрос о прекращении войны в Украине, об этом глава США сообщил в интервью New York Post.

Дональд Трамп

При этом издание отмечает, что пока неизвестно, сколько раз Трамп мог говорить с Путиным. В частности, на вопрос журналистов, о количестве звонков, американский президент уклонился от прямого ответа.

"Я лучше не буду говорить", — сказал президент США.

Вместе с тем, Дональд Трамп сообщил, что кремлевского диктатора "действительно беспокоят" невероятно большие потери на фронте.

"Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвые люди. Молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона – и без всякой причины", — сказал Трамп журналистам.

Также президент США традиционно заявил о том, что Россия не совершила бы широкомасштабное вторжение в Украину, если бы он был у власти, а не Джо Байден.

"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. Байден был позором для нашей нации. Полным позором", — заявил Трамп.

Кроме того, президент США утверждает, что у него, якобы, есть вполне конкретный план, который может завершить войну в Украине. Он выразил надежду, что войну сможет завершить быстро, потому что каждый день погибают люди.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине сначала за 24 часа, теперь он говорит, что это возможно за сто дней. Впрочем, никто не видел так называемого плана прекращения войны. Впрочем, это не мешает западным медиа и таблоидам публиковать их.



