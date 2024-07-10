Путин хочет, чтобы Трамп завершил войну за один день: что для этого делает

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Ткачик Олеся
В настоящее время Силы обороны Украины сдерживают наступление Российской Федерации и имеют шансы победить врага, но при поддержке западных партнеров, считает нардеп Николай Княжицкий. По его словам, украинцы в случае лишения поддержки могут проиграть, а тогда Россия неизбежно атакует государства восточного фланга НАТО, и не факт, что трамповская Америка будет их защищать.
Путин и Трамп
По его мнению, убеждение Трампа в том, что завершить российско-украинскую войну может одним своим решением – проблема для нас. Дело в том, говорит нардеп, что Трамп не знает, как это сделать, но убежден, что способ найдется, было бы только желание. Но проблема в том, добавляет политик, что желания даже самого Трампа для этого недостаточно.
При этом он считает, что сегодня Россия не может быть уверена ни в чем, что касается Трампа и его администрации. Эта администрация, говорит Княжицкий, может отвергнуть соглашение о безопасности с Украиной и пересмотреть поддержку членства нашего государства в НАТО. А может, этого не делать, подтвердив тем самым, что победа Украины, это цель политики и для США.
По его мнению, задача украинских властей – не соглашаться ни на какие перемирия и переговоры с участием агрессора, во время которых Путину будет казаться, что он может выступать с позиции силы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда между Украиной и РФ могут состояться переговоры о мире.
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