Путин хочет, чтобы Трамп завершил войну за один день: что для этого делает

В настоящее время Силы обороны Украины сдерживают наступление Российской Федерации и имеют шансы победить врага, но при поддержке западных партнеров, считает нардеп Николай Княжицкий. По его словам, украинцы в случае лишения поддержки могут проиграть, а тогда Россия неизбежно атакует государства восточного фланга НАТО, и не факт, что трамповская Америка будет их защищать.

Путин и Трамп

"Я этот сценарий расцениваю как маловероятный. Поскольку Трамп непредсказуем, то он может пойти на разные "нестандартные решения" в международной политике. И эти решения могут противоречить элементарным интересам США и их союзников", – считает нардеп.

По его мнению, убеждение Трампа в том, что завершить российско-украинскую войну может одним своим решением – проблема для нас. Дело в том, говорит нардеп, что Трамп не знает, как это сделать, но убежден, что способ найдется, было бы только желание. Но проблема в том, добавляет политик, что желания даже самого Трампа для этого недостаточно.

"Успешное голосование в американском Конгрессе за помощь Украине на сумму 61 миллиардов долларов стало настоящим шоком для Путина. Решение поддержала половина республиканских конгрессменов, в Сенате "за" проголосовало две трети его республиканских членов. Путин был уверен, что Трамп полностью контролирует Old Great Party ( как называют Республиканскую партию), а его наиболее преданные сторонники в Конгрессе заблокируют принятие закона о помощи", – говорит нардеп.

При этом он считает, что сегодня Россия не может быть уверена ни в чем, что касается Трампа и его администрации. Эта администрация, говорит Княжицкий, может отвергнуть соглашение о безопасности с Украиной и пересмотреть поддержку членства нашего государства в НАТО. А может, этого не делать, подтвердив тем самым, что победа Украины, это цель политики и для США.

"И потому Путин спешит. Он пытается закрепить сегодняшнее состояние оккупации и получить для такого решения согласие Украины. Путин надеется, что это станет основанием для Трампа "окончить войну в один день" и это будет стимулировать дальнейшие переговоры. Других серьезных козырей Путин не видит ни на фронте, ни в экономике, ни на международной сцене", — отмечает нардеп.

По его мнению, задача украинских властей – не соглашаться ни на какие перемирия и переговоры с участием агрессора, во время которых Путину будет казаться, что он может выступать с позиции силы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда между Украиной и РФ могут состояться переговоры о мире.



