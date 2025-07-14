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Путин хорошо говорит, но потом вечером всех бомбит: какое оружие Трамп решил передать Украине

Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot

14 июля 2025, 06:51
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot, а также другую технику. При этом глава Белого дома уточнил, это вооружение крайне необходимо Киеву, ведь российский диктатор Владимир Путин "хорошо говорит, но потом вечером всех бомбит". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Путин хорошо говорит, но потом вечером всех бомбит: какое оружие Трамп решил передать Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы отправим им "Patriots", в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих. Он говорит, красиво, а потом вечером всех бомбит. Но тут есть небольшая проблема. Мне это не нравится", — сказал Трамп представителям СМИ.

При этом в западных СМИ расходится информация о том, что именно имел ввиду президент США. Одни СМИ пишут, что речь о ракетах к Patriot, другие — что речь и самих системах ПВО, еще ряд СМИ пишут, что Трамп имел ввиду и ракеты и сами зенитно-ракетные комплексы.

Кроме того, глава Белого дома не назвал точное количество Patriot, которые планирует отправить в Украину. Однако он заявил, что Евросоюз возместит Америке их стоимость.

"По сути, мы собираемся поставлять им различные образцы очень сложной военной техники. Они будут платить нам за это 100%, и именно этого мы и хотим", — добавил Трамп, общаясь с журналистами.

Президент США намекнул, что Европейский Союз оплатит все поставки военной техники Киеву и для Вашингтона это будет очень хороший бизнес.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/trump-says-us-will-send-patriot-missiles-ukraine-2025-07-14/
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