Путин и Трамп могут найти общий язык: ЕС грозит уничтожение

Президент США Дональд Трамп проявляет явную неприязнь к Европейскому Союзу и, вероятно, намерен его ослабить, стремясь вместо этого установить прямые связи с отдельными европейскими странами. Об этом сообщает Politico.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

В частности, издание отмечает, что во время своей первой каденции Трамп не смог ослабить ЕС, поскольку страны блока объединились против его тарифной политики. Однако война в Украине вызвала новые споры внутри Союза, что дает шанс Вашингтону воспользоваться этими разногласиями.

"Шаги администрации Трампа против ЕС теперь согласовываются с давней враждебностью Кремля к блоку и лишь усугубляют кризис в институтах Брюсселя", — говорится в статье.

Одной из проблем ЕС является принцип консенсуса, требующий единогласного принятия решений по ключевым стратегическим вопросам. Это усложняет быструю реакцию на события, в частности, на российскую агрессию в Украине и действия Вашингтона.

Пока что вероятный саммит Европейского Совета по дальнейшей поддержке Украины может завершиться без результата из-за позиции Венгрии. На передний план выходят дипломатические инициативы Франции и Великобритании (которая уже вышла из ЕС), а также Турции и Канады, но без участия пророссийских Венгрии и Словакии.

Неизвестный европейский дипломат, комментируя ситуацию, заявил, что хотя ЕС и переживает сложный период, он сможет выдержать удар Трампа.

"ЕС находится на грани, но каждый раз это делает нас сильнее", — отметил он.

Однако некоторые эксперты в Европе настроены пессимистичнее, считая, что администрация Трампа поддерживает популистские националистические силы в Европе с целью ослабить ЕС и превратить его в более свободную конфедерацию, где страны будут больше зависеть от США, а возможно, и от России.

Эксперты и чиновники, с которыми проводили опрос, считают, что активные попытки Трампа и Путина дискредитировать Европейский Союз являются наглядным свидетельством того, что ЕС заслуживает поддержки и защиты.

"Мы постоянно слышим, что ЕС не имеет значения и что мы ничего не стоим. Но если Трамп и Путин находят общий язык, называя нас своими врагами, это, вероятно, свидетельствует о том, что мы действительно имеем значение", — отметил один из чиновников ЕС.

Как уже писал портал "Комментарии", Франция выразила готовность заменить США в предоставлении разведывательной информации Украине. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьяна Лекорню, передает France24.