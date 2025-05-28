Путин играет с огнем: Трамп повторил свои слова и дал время Путину, чтобы исправиться

Президент США Дональд Трамп на новом брифинге признался, что не может сказать, хочет ли Путин закончить войну и снова повторил, что Путин играет с огнем.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Я сообщу вам в течение двух недель, или Путин нас водит за нос. Если да, мы отреагируем иначе", – заявил Трамп.

Стоит отметить, что месяц назад он тоже говорил о 2 неделях.

В то же время Трамп готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.

Трамп заявил, что не идет на ужесточение санкций против РФ, чтобы не навредить перспективам урегулирования в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп больше не намерен терпеть выходки Путина , но есть нюанс. Президент США Дональд Трамп в очередной раз публично дал понять, что его терпение по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину не безгранично, но он не определился, что будет дальше делать в своих решениях, как по России, так и по Украине.

В материале говорится, что Дональд Трамп заявил, что Путин "играет с огнем", отказываясь участвовать в серьезных мирных переговорах по прекращению войны в Украине. Также, говорится в публикации, Трамп разочарован безразличием правителя РФ к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования, до сих пор не принял решение изменить свою политику.

По словам четырех американских чиновников, Трамп еще не принял решение о том, вводить ли дополнительные санкции против России в ответ на усиление атак российской армии на Украину. В то же время европейских союзников охватил страх из-за того, что Трамп, испугавшись решительных действий в отношении России, может отказаться от мирных переговоров, не наказав Россию. Европейцы пытаются выяснить, как они могут взять на себя инициативу поддержки Украины.

