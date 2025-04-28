"Путин издевается над Трампом": американский сенатор рассказал, как Кремль обманывает США

Российский диктатор Владимир Путин нарушил каждое обещание, которое он давал президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Сенатор Джон Кеннеди (фото из открытых источников)

Путин "издевается над президентом Трампа на каждом шагу". Об этом заявил сенатор Джон Кеннеди во время эфира одного из телеканалов.

Он подчеркнул, что ситуация не изменится к лучшему, пока США не продемонстрируют решительность в противостоянии государству-агрессору России.

"Путин думает, что мы его боимся. Он считает, что мы готовы уступить, лишь бы избежать конфликта. Каждый раз, когда мы уступаем без решительного ответа, он заходит еще дальше. Путин понимает только силу. Если мы не дадим ему понять, что готовы защищать свои принципы, он продолжит свои агрессивные действия", — подчеркнул он.

Кроме того, американский сенатор заметил, что не доверяет словам Путина. Он подчеркнул, что российский диктатор требует сохранения контроля над оккупированными территориями, запрещения вступления Украины в НАТО и прекращения поддержки Украины со стороны США и Европы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сказал, чем Зеленский готов пожертвовать ради мира. Президент Украины Владимир Зеленский готов признать то, что Украина теряет Крым, но получает завершение боевых действий и долгожданный мир. Такое заявление главы Белого дома приводит Sky News.

Президент доброжелательно охарактеризовал свою встречу с украинским лидером в Ватикане и добавил, что следующие несколько дней покажут прогресс. Отвечая на вопрос об изменении отношений после резонансного спора лидеров в Белом доме в конце февраля, Трамп сказал, что он видит, что Владимир Зеленский стал более спокойным и что с ним можно вести диалог о заключении мирного соглашения.