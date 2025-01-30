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Путин мне не враг: Такер Карлсон назвал Украину источником безумия

Такер Карлсон повторяет нарративы российской пропаганды об Украине и защищает Путина.

сегодня, 16:10
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Автор:
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Slava Kot

Американский журналист и ведущий Такер Карлсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не его враг. Вместо этого, он раскритиковал Украину, которую назвал источником безумия, дестабилизирующего Запад.

Путин мне не враг: Такер Карлсон назвал Украину источником безумия

Такер Карлсон. Фото из открытых источников

Такер Карлсон прокомментировал критику относительно его интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

"На меня напали люди со словами: "Как ты мог разговаривать с Путиным – нашим врагом?". Никто не спросил меня, является ли Путин моим врагом. Почему Путин мой враг? Он ничего мне не сделал. У меня нет никакой причины злиться на Владимира Путина", – сказал американский журналист.

Далее Карлсон заявил, что в Америке есть лишь небольшая группа "сумасшедших", которые хотят избавиться от Путина, в частности, к таким он отнес бывшую заместительницу Государственного секретаря США по политическим вопросам в администрации Байдена Викторию Нуланд.

Кроме того, Карлсон, подобно нарративам Кремля, проблемой называет не Россию, которая начала военную агрессию против суверенной страны, а обвиняет Украину.

"Украина – это источник безумия. Они сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество идущего из этой страны зла и преступлений очень велико", — сказал Карлсон.

Такер Карлсон – известный американский телеведущий и политический обозреватель, который получил внимание благодаря своим консервативным взглядам и провокационным заявлениям. Его часто обвиняют в распространении дезинформации и теорий заговора. После серии скандалов он был уволен с канала Fox News в 2023 году. После этого Такер Карлсон начал выкладывать свои шоу и интервью, в частности с Путиным, на платформе X Илона Маска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, Такер Карлсон заявил якобы о намерениях администрация Байдена убить Путина.

Также "Комментарии" писали, что Трамп решил повысить ставки до уровня смерти Путина.



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