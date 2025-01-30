Путин мне не враг: Такер Карлсон назвал Украину источником безумия

Американский журналист и ведущий Такер Карлсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не его враг. Вместо этого, он раскритиковал Украину, которую назвал источником безумия, дестабилизирующего Запад.

Такер Карлсон. Фото из открытых источников

Такер Карлсон прокомментировал критику относительно его интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

"На меня напали люди со словами: "Как ты мог разговаривать с Путиным – нашим врагом?". Никто не спросил меня, является ли Путин моим врагом. Почему Путин мой враг? Он ничего мне не сделал. У меня нет никакой причины злиться на Владимира Путина", – сказал американский журналист.

Далее Карлсон заявил, что в Америке есть лишь небольшая группа "сумасшедших", которые хотят избавиться от Путина, в частности, к таким он отнес бывшую заместительницу Государственного секретаря США по политическим вопросам в администрации Байдена Викторию Нуланд.

Кроме того, Карлсон, подобно нарративам Кремля, проблемой называет не Россию, которая начала военную агрессию против суверенной страны, а обвиняет Украину.

"Украина – это источник безумия. Они сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество идущего из этой страны зла и преступлений очень велико", — сказал Карлсон.

Такер Карлсон – известный американский телеведущий и политический обозреватель, который получил внимание благодаря своим консервативным взглядам и провокационным заявлениям. Его часто обвиняют в распространении дезинформации и теорий заговора. После серии скандалов он был уволен с канала Fox News в 2023 году. После этого Такер Карлсон начал выкладывать свои шоу и интервью, в частности с Путиным, на платформе X Илона Маска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, Такер Карлсон заявил якобы о намерениях администрация Байдена убить Путина.

Также "Комментарии" писали, что Трамп решил повысить ставки до уровня смерти Путина.