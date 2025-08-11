Путин может получить "награду" на переговорах с Трампом: на Западе поразили заявлением

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опроверг предположение, что потенциальное соглашение между США и Россией по Украине может стать "наградой" для Владимира Путина за его агрессию. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News, комментируя критику со стороны бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона.

Фото: из открытых источников

Болтон ранее выразил обеспокоенность по поводу действий Трампа.

"Я думаю, что Трамп уже допустил несколько серьезных ошибок: во-первых, проведя эту встречу на американской территории, фактически легитимировав изгоя мирового сообщества. А во-вторых — дав Путину преимущество, позволив ему первым представить свой мирный план", — сказал Болтон.

Впрочем, Рютте категорически не согласился с этой оценкой.

"Нет, я не считаю, что такой риск существует. Со всем уважением к Джону, и, пожалуйста, передайте ему мои лучшие пожелания, но я не разделяю его мнение", — ответил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что нынешний подход Трампа скорее усиливает давление на Кремль.

"Возьмем хотя бы прошлую неделю — введение дополнительных 25% пошлин на индийские товары. Индия является одним из основных покупателей российской нефти и сырья. Это решение имеет существенное экономическое влияние, и оно заставляет Нью-Дели занять более четкую позицию по Кремлю в контексте войны в Украине", — отметил он.

Кроме того, Рютте указал на усиление военной помощи Украине.

"Восстановление поставок летального оружия, которое закупают европейские партнеры, но предоставляют США, свидетельствует о решимости Трампа. Это признак того, что он серьезно настроен довести конфликт до завершения и усилить давление на Путина", — резюмировал глава НАТО.

