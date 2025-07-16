Путин может пойти на переговоры: на Западе объяснили новый план Трампа

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, заявил о намерении предоставить Украине новое вооружение. Это заявление произвело впечатление значительного сдвига в его позиции по поводу войны в Украине, однако остается вопросом, воспринимает ли президент России Владимир Путин слова Трампа всерьез.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как сообщает ABC News, во время встречи в Овальном кабинете с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп пригрозил Кремлю введением жестких тарифов, если не будет заключено соглашение о прекращении войны в течение 50 дней.

Трамп, ранее неоднократно заявлявший о намерении полностью прекратить военную помощь Украине, на этот раз пообещал отправить "миллиарды" вооружения, хотя оплата за него ляжет на плечи европейских стран.

По словам Трампа и Рютте, другие члены НАТО согласились покупать американское оружие для Украины. В то же время, как отмечает издание, условия этого соглашения остаются непонятными.

Рютте подчеркнул, что это позволит Украине получить "огромное" количество военного оборудования, включая боеприпасы и ракеты.

Издание отмечает, что если Трамп позволит значительные поставки американского оружия в Украину, это станет существенным изменением его курса. Однако остается вопрос, как серьезно Путин воспринимает новый подход Трампа к войне.

Некоторые эксперты выражают сомнения в способности США эффективно реализовать тарифные санкции против России после истечения установленного срока в 50 дней. В материале отмечается, что так называемые "вторичные тарифы", которые могут ввести не только против России, но и против ее партнеров, покупающих российские нефть и газ, могут оказать значительный эффект. В то же время это очень сложный вопрос, поскольку такое решение рискует повлечь за собой серьезное противостояние с Китаем.

ABC News также предполагает, что срок в 50 дней был избран Трампом из-за того, что именно столько будет продолжаться летнее наступление России. Трамповая администрация рассчитывает, что после завершения этого наступления Путин будет больше настроен на переговоры, особенно в случае провала наступления.

Издание делает вывод, что ужесточение санкций вместе с увеличением поставок оружия Украине могут постепенно подтолкнуть Путина к серьезным переговорам, если летнее наступление российской армии не принесет желаемых результатов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что озвучена особенность ультиматума Трампа Путину . Президент США Дональд Трамп во время долгожданного выступления заверил, что поставки оружия Украине будут решены в ближайшее время. Также он озвучил жесткий ультиматум по отношению к России и ее экономическим союзникам. Политический аналитик Тарас Загородний объяснил, насколько серьезно Вашингтон настроен по поддержке Украины и как следует интерпретировать риторику Трампа.

"Ключевое — наличие средств от НАТО для закупки американского оружия. Трамп всегда реагирует на слово 'деньги' — он готов к соглашениям. Все остальное — политический антураж. По отношению к России: Трамп поставил жесткий срок — 50 дней, и предупредил, что уже через 3 дня могут быть последствия", — отметил эксперт.