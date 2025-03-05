Путин не должен идти на компромиссы: стало известно, как Трамп видит решение «проблемы» Украины

Президент США Дональд Трамп не пытается переиграть диктатора Владимира Путина, а наоборот стремится быстро заключить с ним выгодное соглашение. Он рассматривает США и Россию как два великих государства, которые могут прийти к согласию, пренебрегая интересами других стран, заявил в эфире Freedom директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

Владимир Путин

Говоря о возможных действиях администрации Трампа в отношении Украины, эксперт отметил, что американский политик использует так называемый мирный план, хотя его содержания никто не знает. Фактически он опирается на ключевые требования Кремля.

Как подчеркнул Дубовик, время от времени появляются заявления о якобы готовности России к компромиссам. Однако он обращает внимание на то, что когда у представителей США спрашивают о конкретных примерах уступок, они не дают ответа. То есть никаких реальных компромиссов нет – вместо этого происходит принятие ключевых российских позиций. Это касается и территориальных вопросов и отсутствия гарантий безопасности для Украины, добавил эксперт.

По его словам, в лучшем случае США переведут ответственность за поддержку Украины на Европу, как это неоднократно предлагал Трамп. Такая политика может привести к дипломатической победе Путина, хотя украинцы будут сопротивляться, а многие европейские страны и дальше будут поддерживать Киев.

Дубовик также провел параллель между подходами Трампа и Путина, сравнив их с пактом Молотова-Риббентропа.

“Мы имеем дело с человеком, который не собирается обыграть Путина. Трамп не видит величие Америки в том, что Путин должен уступить по каким-то вопросам. В принципе, он наоборот считает, что есть одно великое государство или сверхдержава, и другое. Они могут спокойно договориться за счет других находящихся между ними стран и которые меньше. Что-то вроде пакта Молотова-Риббентропа", – говорит эксперт.

В то же время, по мнению Дубовика, Украина должна и дальше выстраивать отношения с Европой, а также находить способы налаживания диалога с Трампом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский заявил о том, что Украина готова к миру и переговорам.



