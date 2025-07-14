Путин не ожидал такого месседжа: стало известно о радикальном замысле Трампа

Президент США Дональд Трамп намерен применить свои полномочия в рамках программы PDA, чтобы предоставить Украине безвозмездную военную помощь на сумму 300 миллионов долларов. Такой шаг может стать мощным месседжем для Москвы. Военный обозреватель Израиля Давид Шарп считает, что такая инициатива действительно станет полезной для Украины. Но реальное влияние зависит не от заявлений, а от конкретных действий Трампа. Если он сделает этот шаг, Путин получит четкий сигнал: его расчеты на "мягкий" Вашингтон могут быть ошибочными.

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Впрочем, по мнению Шарпа, даже такая помощь не станет фактором, который заставит Путина сменить курс.

"Это не остановит Путина, но это точно ему не понравится", — подчеркнул он.

Шарп также упомянул о непредсказуемости Трампа: его риторика меняется от резкой к мягкой, а действия часто неожиданны. Это было заметно в его политике на Ближнем Востоке — в частности, в случаях прямых переговоров с ХАМАС или внезапного прекращения операций в Йемене. Не менее неожиданным стал и неофициальный "зеленый свет" Израиля на действия против Ирана.

По словам обозревателя, Трамп демонстрирует изменение риторики в отношении России и Украины. Он поставил на карту свой политический престиж, пытаясь договориться с Кремлем.

Стратегия, озвученная госсекретарем Марко Рубио, предусматривала более мягкий подход к Москве. Однако вместо уступок Россия только укрепилась, и Путин не делает шагов навстречу, на которые рассчитывали в США.

В Конгрессе рассматривается законопроект сенатора Линдси Грэма относительно новых санкций. Однако Кремль, вероятно, будет снова тянуть время, предлагая фиктивные компромиссы. Шарп предполагает, что в ответ США уже скоро могут принять конкретные шаги.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставки вооружения союзным странам НАТО с четким условием: передавать это вооружение Украине.