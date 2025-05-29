Путин не сумасшедший: почему Трамп недооценивает диктатора РФ

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин сошел с ума.

Путин играет Трампом. Фото из открытых источников

"Он ошибается во всех трех пунктах, но если это то, во что должны верить президент США и его сторонники, чтобы он изменил курс по России и Украине, нужно всем делать вид, что он прав", — пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Обозреватель не верит, что Трамп изменит свою позицию в необходимой степени.

"Это означало бы не только введение новых санкций против России — а его эскалация угроз в социальных сетях свидетельствует о том, что он может готовиться поддержать проходящий через Конгресс законопроект — но и возобновление поставок оружия в Украину в объемах, достаточных для того, чтобы убедить Путина, что время больше не на его стороне", - отмечает обозреватель.

По его мнению, это маловероятно, потому что возобновление поставок оружия взорвало бы основную цель участия Трампа в этом конфликте. А она состоит в том, чтобы добиться определенных экономических и политических выгод путем перезагрузки отношений с Москвой.

Аналитик пишет, что Путин не дружит с иностранными лидерами.

Обозреватель уверен, что готовность российского президента сделать все необходимое для достижения своих целей в том, что он считает сферой влияния Москвы, остается неизменным. Важнейшим из них является отказ Трампа от поддержки Киева.

"В Путине нет ничего сумасшедшего. Заявление Трампа было вызвано третьей самой масштабной серией ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и военным объектам. Эти удары жестоки и циничны, и они будут продолжаться. Они безжалостно логичны и далеки от беспрецедентных", — добавляет эксперт.