Шоу, демонстрируемое МАGA в Вашингтоне, указывает не то, что у президента Дональда Трампа нет ни одного мирного плана по прекращению войны в Украине, кроме российского варианта в виде так называемых стамбульских договоренностей, говорит руководитель энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Владимир Путин

По его словам, ведутся разговоры о том, что уже якобы существует договоренность между Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны на российских условиях и снятии санкций с РФ. Это утверждение, считает Омельченко, косвенно подтвердили переговорщики от США и РФ Стив Виткоф и Кирилл Дмитриев.

"Клан короля Дони должен получить компенсацию в виде Арктических нефтегазовых месторождений и право на разработку полезных ископаемых на "Новых" территориях, а также денежные поступления в криптовалюте. Американская сторона получит от РФ $60 млрд за фактическую помощь Украине при предшественниках и, возможно, лично трамповская семья еще разницу между $350 млрд. $60 млрд. Поэтому Трамп все время и называет абсурдные цифры, чтобы получить большую разницу", — отметил Омельченко.

По его словам, мифический долг Украины должен быть оформлен путем заключения Соглашения о недрах, затем он был бы перепродан на рынке долгов фондам, связанным с Кремлем, которые бы рассчитались с кланом Трампа за Стамбульский мир ресурсами и долей денег, которые планируют получить от снятия санкций.

Омельченко говорит, что именно это соглашение между США и РФ будто бы планировали заключить до 1 мая, чтобы Путин на параде смог объявить большую "победу" над "нацизмом" и НАТО. Именно поэтому, добавил эксперт, Трамп спешит.

От этой сделки американский президент ожидает снискать славу миротворца вместе с Нобелевской премией. Кроме того, он рассчитывает на возврат денег в бюджет США на сумму $60 млрд и полную эйфорию трампистов. Плюс должно состояться пополнение семейных активов на сумму $290 млрд.

В то же время выяснилось, что президент Украины не собирается способствовать заключению такого соглашения, что и вызвало невероятное раздражение Трампа.

"На мой взгляд, для нейтрализации такого нежелательного сценария необходимы скоординированные действия ЕС, Великобритании и Турции в военной помощи Украины и проведение встречи между лидерами Украины и Китая. Пекин не заинтересован в углублении отношений между США и Россией. Недооценка его роли в вопросе обеспечения долгосрочного мира в Украине не приблизит окончание войны", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США готовятся снять санкции с России.



