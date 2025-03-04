Путин обо всем договорился: сколько денег Трамп получит от РФ за «продажу» Украины

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Ткачик Олеся
Шоу, демонстрируемое МАGA в Вашингтоне, указывает не то, что у президента Дональда Трампа нет ни одного мирного плана по прекращению войны в Украине, кроме российского варианта в виде так называемых стамбульских договоренностей, говорит руководитель энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Владимир Путин
По его словам, ведутся разговоры о том, что уже якобы существует договоренность между Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны на российских условиях и снятии санкций с РФ. Это утверждение, считает Омельченко, косвенно подтвердили переговорщики от США и РФ Стив Виткоф и Кирилл Дмитриев.
По его словам, мифический долг Украины должен быть оформлен путем заключения Соглашения о недрах, затем он был бы перепродан на рынке долгов фондам, связанным с Кремлем, которые бы рассчитались с кланом Трампа за Стамбульский мир ресурсами и долей денег, которые планируют получить от снятия санкций.
Омельченко говорит, что именно это соглашение между США и РФ будто бы планировали заключить до 1 мая, чтобы Путин на параде смог объявить большую "победу" над "нацизмом" и НАТО. Именно поэтому, добавил эксперт, Трамп спешит.
От этой сделки американский президент ожидает снискать славу миротворца вместе с Нобелевской премией. Кроме того, он рассчитывает на возврат денег в бюджет США на сумму $60 млрд и полную эйфорию трампистов. Плюс должно состояться пополнение семейных активов на сумму $290 млрд.
В то же время выяснилось, что президент Украины не собирается способствовать заключению такого соглашения, что и вызвало невероятное раздражение Трампа.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США готовятся снять санкции с России.
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