Американский конгрессмен-республиканец Дон Бэкон резко выступил против политики Дональда Трампа в отношении России и ее диктатора Владимира Путина. В сообщении на платформе X он подверг сомнению эффективность нынешнего подхода президента США к РФ, отметив, что он провалился и нуждается в немедленном изменении.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Бэкон подчеркнул, что пока Запад ведет безрезультатные переговоры, Путин не прекращает террористические атаки на украинские города. В частности, он обратил внимание на ночной массированный обстрел Киева, назвав его очередным свидетельством безнаказанности агрессора.

"Мы вместе с партнерами должны предоставить Украине максимально возможное вооружение. Нужны не только системы ПВО, но и жесткие экономические санкции", — заявил конгрессмен.

Он подчеркнул, что Путин продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру, пользуясь поставкой дешевого оружия из Ирана и Северной Кореи. По его словам, кремлевский режим усугубляет свою имперскую агрессию, и только масштабная помощь Украине со стороны США и союзников способна остановить дальнейшую эскалацию.

Бекон также заявил, что после завершения аудита американской помощи необходимо оперативно поставлять Киеву дополнительное оружие, включая средства противовоздушной обороны.

"Пока американцы празднуют День Независимости, Путин, проигрывающий войну, прибегает к средневековой тактике выжженной земли в Украине. Это недопустимо", — подчеркнул он.

Конгрессмен прямо обратился к Трампу с призывом пересмотреть свою позицию по отношению к России, потому что нынешняя стратегия, как считает Бэкон, лишь усиливает уверенность диктатора в его безнаказанности.

Как уже писали "Комментарии", ночная атака российских сил на Киев и область произошла сразу после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Кремль пытается таким образом вынудить Вашингтон воздержаться от вмешательства в европейские события и прекратить поддержку Украины, заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.