Путин отвергнет требования Трампа по миру: к чему это приведет

Команда Дональда Трампа может рассматривать различные варианты переговоров с Россией, которые будут зависеть от дальнейших действий. В частности, не исключено ослабление санкционного давления, отметил в эфире 24 канала политолог Олег Саакян.

Владимир Путин

По его мнению, такой сценарий возможен при конструктивном поведении со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина. В то же время, говорит эксперт, если Кремль не пойдет на уступки, которые ожидают США, давление на Россию будет только расти.

При этом Саакян подчеркнул, что Трамп ведет переговоры с позиции силы. Его целью не является передел мира, а повышение роли Соединенных Штатов, что требует решительных действий.

"Трамп не может позволить себе второй Афганистан. Если Украина терпит поражение – это ударит по стране. У нас с Америкой разное представление о том, что такое победа. Но поражение нашего государства однозначно станет поражением Соединенных Штатов", — отметил Саакян.

При этом эксперт убежден, что Трамп не может проявить слабость перед Путиным, ведь это усложнит переговоры с Китаем и другими игроками на мировой арене. Только проявление силы позволит вести успешные переговоры.

"Я уверен, что рычаг "кнута" будет значительно больше, чем "пряника". Россия не пойдет на большинство уступок, которых требуют США. Ведь это вызовет крах режима. Поэтому сейчас главное запастись терпением и продержаться несколько месяцев, пока Трамп будет вести "игру" "поднятие ставок и заявлений", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о наиболее вероятном сценарии мира от Трампа. Согласно ему примерно 20% оккупированной Россией территории Украины останутся временно под влиянием РФ, что линия разграничения зафиксируется, по которой будут осуществлены какие-либо меры безопасности. В частности, американцы достаточно логично повторяют, что успех вопроса безопасности Украины будет в значительной степени зависеть от европейцев.



