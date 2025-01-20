Путин отвергнет требования Трампа по миру: к чему это приведет

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Ткачик Олеся
Команда Дональда Трампа может рассматривать различные варианты переговоров с Россией, которые будут зависеть от дальнейших действий. В частности, не исключено ослабление санкционного давления, отметил в эфире 24 канала политолог Олег Саакян.
Владимир Путин
По его мнению, такой сценарий возможен при конструктивном поведении со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина. В то же время, говорит эксперт, если Кремль не пойдет на уступки, которые ожидают США, давление на Россию будет только расти.
При этом Саакян подчеркнул, что Трамп ведет переговоры с позиции силы. Его целью не является передел мира, а повышение роли Соединенных Штатов, что требует решительных действий.
При этом эксперт убежден, что Трамп не может проявить слабость перед Путиным, ведь это усложнит переговоры с Китаем и другими игроками на мировой арене. Только проявление силы позволит вести успешные переговоры.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о наиболее вероятном сценарии мира от Трампа. Согласно ему примерно 20% оккупированной Россией территории Украины останутся временно под влиянием РФ, что линия разграничения зафиксируется, по которой будут осуществлены какие-либо меры безопасности. В частности, американцы достаточно логично повторяют, что успех вопроса безопасности Украины будет в значительной степени зависеть от европейцев.
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