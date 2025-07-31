Путин ответил на дедлайн Трампа: дочь Келлога эмоционально отреагировала на обстрел Киева

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Кравцев Сергей
Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббз, прокомментировала очередную массированную атаку путинский войск на Киев. Она уточнила, что таким образом российский диктатор Владимир Путин "испытывает решительность и силу Америки". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Моббз сделала в сети Х.
Меган Моббз. Фото: из открытых источников
Президент США Дональд Трамп объявил, что анонсированный им новый крайний срок для России, чтобы она прекратила военные действия против Украины, составляет 10 дней и начинается со вторника, 29 июля.
Отметим, российские оккупационные войска в ночь на 31 июля нанесли ракетный удар по Киеву после атаки дронов. Под ударом оказалась жилая застройка. Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.
В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых постройках. В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки. В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео ракетного удара по киевскому дому.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 28 июля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате атаки в Дарницком районе пострадали восемь человек, среди них – ребенок. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.